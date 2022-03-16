Токаев назначил послов в четырех странах

НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодняшним указом назначил новых послов в четырех странах: Турецкой Республике, Туркменистане, Таджикистане и Республике Куба, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Указом главы государства чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Турецкой Республике назначен Еркебулан Сапиев. Этим же указом он освобожден от должности посла в Туркменистане.

Аскар Тажибаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане и освобожден от должности посла в Республике Таджикистан.

Вместо него послом Казахстана в Таджикистане назначен Валихан Туреханов.

Андриан Елемесов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Куба, сообщает Акорда





Другим указом президента Абзал Сапарбекулы освобожден от должности посла Республики Казахстан в Турецкой Республике и в Республике Албания по совместительству.





В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Канаде Акылбек Камалдинов освобожден от должности казахстанского посла в Республике Куба.







