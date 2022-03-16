Система Orphus

Токаев назначил послов в четырех странах

15.03.2022, 16:48 16846
Токаев назначил послов в четырех странах
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодняшним указом назначил новых послов в четырех странах: Турецкой Республике, Туркменистане, Таджикистане и Республике Куба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Указом главы государства чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Турецкой Республике назначен Еркебулан Сапиев. Этим же указом он освобожден от должности посла в Туркменистане.
 
Аскар Тажибаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане и освобожден от должности посла в Республике Таджикистан.
 
Вместо него послом Казахстана в Таджикистане назначен Валихан Туреханов. 
 
Андриан Елемесов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Куба, сообщает Акорда

Другим указом президента Абзал Сапарбекулы освобожден от должности посла Республики Казахстан в Турецкой Республике и в Республике Албания по совместительству.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Канаде Акылбек Камалдинов освобожден от должности казахстанского посла в Республике Куба.

 

 

новости по теме

Токаев: на планете разразился разрушительный геополитический шторм

16.03.2022, 13:54 86
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, высказался о геополитической ситуации и о построении Нового Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня на планете разразился разрушительный геополитический шторм. Поэтому нам нужно твердо придерживаться стратегического курса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности государства, обеспечение коренных интересов нашего народа. Вот самая главная задача. Мы должны сберечь наше главное достояние - независимость, упрочив основы национальной идентичности, сосредоточиться на трансформации страны. Это наш священный долг перед будущими поколениями", - сказал глава государства.

 
Токаев отметил, что сейчас не время возводить политические баррикады, по каждому поводу устраивать митинги, настаивать на сомнительных решениях, выдвигать безапелляционные требования, кидаться на исполняющих свой долг полицейских. 
 

Все это дискредитирует наш народ в глазах мирового сообщества. События трагического января уже нанесли серьезный урон репутации нашей страны. Это надо признать. Хаотичные политические реформы могут привести к ослаблению государства, тяжелейшим последствиям для его суверенитета и целостности. Примеров этому не мало в давней и недавней мировой истории, когда отдельные страны теряли огромную часть своей территории, впадали в пучину хаоса и анархии", - сказал президент.

 
Токаев отметил, что "курс на построение Нового Казахстана направлен на изменение парадигмы развития страны". 
 

Мы продумываем каждый шаг и твердо идем по намеченному пути. В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу "разные взгляды, но единая нация", - подчеркнул глава государства.

 
По его мнению, "высокая культура диалога и компромисса станет одним из главных факторов укрепления гражданской солидарности в нашей стране".
 

Мы будем решительно противостоять невежеству и архаике, радикализму и иждивенчеству, культу потребления и коррупции. Нам нужно преодолеть взаимное отчуждение и возродить в обществе веру в реальность перемен. Мы сделаем ставку на энергию, талант и трудолюбие людей. Создадим максимально благоприятные условия для самореализации каждого гражданина. Только так мы сможем умножить созидательный потенциал нашего народа. Только так мы сотворим собственную эпоху реформации, создав новую реальность во всех сферах жизни. Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы и сделаем наш Казахстан еще сильнее", - заключил президент. 

 

Токаев: на системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию

16.03.2022, 12:58 1496
Токаев: на системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил искоренить чрезмерную бюрократизацию государственного аппарата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В стремительно меняющихся условиях государственный аппарат должен оперативно реагировать на ситуацию, действовать предельно слаженно. Неспешность принятия решений, чиновничий формализм здесь уже недопустимы. Сейчас необходимо полностью мобилизоваться. Решения должны приниматься быстро, на основе реальных запросов бизнеса и граждан. Максимум в течение трех дней, а желательно в течение суток", - подчеркнул глава государства. 

 
Он отметил, что созданный при правительстве Оперативный штаб должен одновременно работать как ситуационный центр, который в режиме реального времени проводит анализ информации, а также разработку конкретных экстренных мер. 
 

На системном уровне нужно искоренить чрезмерную бюрократизацию, которая серьезно тормозит развитие страны. Ее масштабы настолько велики, что многие государственные органы видят в этом суть своего существования. В ближайшее время мной будет подписан указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата. Он станет отправной точкой кардинального пересмотра внутренних процедур в государственных органах, оптимизации нормотворческого и бюджетного процессов", - заявил глава государства.

 
Кроме того, по его словам, следует срочно приступить к разработке нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации. 
 

Фундамент нового Казахстана должен базироваться на гармоничном сочетании политических и экономических реформ. Это обеспечит поступательный прогресс нашей страны и повышение уровня жизни граждан", - подчеркнул Токаев.

 

Три новые области появятся в Казахстане

16.03.2022, 12:03 4351
Три новые области появятся в Казахстане
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать две новые области в стране: Абайскую и Улытаускую. А также разделить Алматинскую область на Жетысуйскую и Алматинскую, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимо создать Улытаускую область на территории бывшей Жезказганской области. Жезказган снова станет областным центром. Создание независимого региона в этом регионе - важное решение не только в экономическом, но и в духовном плане", - сказал Токаев на совместном заседании палат парламента.

  
В настоящее время Жезказганский регион относится к Карагандинской области.
 
Также глава государства поручил создать Абайскую область с центром в Семее.

Кроме того, Алматинская область будет разделена на две - Жетысуйскую и Алматинскую. Центром Алматинской области станет Капшагай, Талдыкорган - центром Жетысуйской области.
 

Токаев предложил переименовать город Капшагай и сделать его центром Алматинской области

16.03.2022, 12:01 5296
Токаев предложил переименовать город Капшагай и сделать его центром Алматинской области
Фото: businessmir.kz
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать город Капшагай в Кунаев и сделать его центром Алматинской области.

В ходе выступления с посланием к народу Казахстана, глава государства отметил, что имеется много проблем с агломерацией Алматинской оласти. 

В связи с этим, президент предложил разделить Алматинскую область на две части: Жетысуйскую область с центром в Талдыкоргане и Алматинскую область с центром в Капшагае.

Также президент предложил переименовать город Капшагай в Кунаев.

 
 

В Казахстане пересмотрят закон о СМИ

16.03.2022, 11:53 5811
В Казахстане пересмотрят закон о СМИ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что закон о средствах массовой информации будет пересмотрен, передает KAZAKHSTAN TODAY.

«Cредства массовой информации должны быть конкурентоспособными и независимыми. Этот принцип сейчас особенно важен для любой цивилизованной страны», - сказал Токаев.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшие демократические преобразования невозможны без независимых ответственных средств массовой информации.

Поэтому необходимо пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы», - отметил глава государства в своем послании.


Президент отметил, что СМИ могут и должны поднимать насущные проблемы. Но делать это нужно с большой гражданской ответственностью.

Работать не по заказам извне, способствуя поляризации нашего общества, и не за теневые гонорары, участвуя в скрытой борьбе политических кланов. Журналисты должны искренне переживать за свою страну и ее граждан. Недаром средства массовой информации называют четвертой властью. Именно поэтому вам следует распоряжаться своим влиянием на умы и сердца людей со всей осторожностью", - обратился Токаев к журналистам.


Также президент предложил учредить в стране Национальный курултай для рассмотрения общественных вопросов. В его состав  войдут представители со всех регионов, бизнесмены, общественники, депутаты парламента, представители АНК. 
 

В РК создадут Конституционный суд

16.03.2022, 11:48 6156
В РК создадут Конституционный суд
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть инициативу о создании Конституционного суда в Республике Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Предлагаю создать в нашей стране Конституционный суд. Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также следует предоставить возможность обращаться в Конституционный суд. Уверен, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства", - заявил президент в своем послании народу Казахстана в среду. 

 
Также, по словам Токаева, будет расширена категория дел, подлежащих рассмотрению судами присяжных.
 

Президент предложил новую избирательную систему

16.03.2022, 11:46 6596

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил новую избирательную систему.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

Счетный комитет заменят Высшей аудиторской палатой в РК

16.03.2022, 11:44 7246
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Счетный комитет заменят Высшей аудиторской палатой в РК. Такое предложение на совместном заседании палат парламента Республики Казахстан озвучил президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая с посланием к народу Казахстана, глава государства сообщил, что в стране будут усилены полномочия парламента в целях усиления контроля за республиканским бюджетом. 
 
В этой связи президент предложил вместо Счетного комитета создать Высшую аудиторскую палату.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов