Токаев назначил послов в четырех странах

Указом главы государства чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Турецкой Республике назначен Еркебулан Сапиев. Этим же указом он освобожден от должности посла в Туркменистане.
Аскар Тажибаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Туркменистане и освобожден от должности посла в Республике Таджикистан.
Вместо него послом Казахстана в Таджикистане назначен Валихан Туреханов.
Андриан Елемесов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Куба, сообщает Акорда.
Другим указом президента Абзал Сапарбекулы освобожден от должности посла Республики Казахстан в Турецкой Республике и в Республике Албания по совместительству.
В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Канаде Акылбек Камалдинов освобожден от должности казахстанского посла в Республике Куба.