Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между своими замами

Фото: УВП Алматы

АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Распоряжением акима города Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города назначен Алин Санджар Мендыбаевич, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Санджар Алин родился 30 августа 1984 года в Алматы.

В 2007 году окончил Regents Business College по специальности "международный маркетинг", в 2009 году получил степень МВА в The University of Winchester, в 2015 году окончил Гуманитарный университет транспорта и права имени Д.А. Кунаева.

В разные годы занимал руководящие должности в частных структурах. Имеет опыт работы в квазигосударственном секторе, а также на государственной службе.

Трудовую деятельность начал с должности менеджера по работе с клиентами, техническим консультантом в ЗАО "Казахстанские телекоммуникации ("Кателко Плюс")".

В 2006 году занимал должность менеджера по маркетингу в международном представительстве компании Bangand Olufsen, позже был переведен на должность директора по региональному развитию.

В 2010 году назначен начальником отдела управления активами в АО "Управляющая компания Asia Capital".

В 2011 году основал ТОО "Friendy Energy", занимавшееся электроаудитом, проектированием и внедрением энергосберегающих систем.

С декабря 2014 года осуществлял консультативную деятельность в "Корпоративном университете "Самрук-Казына" ("АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"), проводя оценку перспективности существующих проектов оборонно-промышленного комплекса, а также отвечал за развитие направлений по производству продукции военного и двойного назначения.

В 2016 году назначен директором Атырауского филиала ТОО "Тениз Сервис" - специализированной дочерней компании АО НК "КазМунайГаз". Осуществлял руководство рабочей группой по проекту "МаТраГ строительство маршрута транспортировки грузов" по заказу "ТенгизШеврОйл" (ТШО) для проекта FGP (проект будущего расширения).

В 2017 году исполнял обязанности генерального директора ТОО "Good Wiil Partners", специализируясь на управлении бизнесом, консалтинге в области повышения энергоэффективности, внедрении новейших технологических решений в сфере ЖКХ.

С 2019 по 2020 год занимал должность руководителя отдела энергоэффективности и повышения энергосбережения в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.