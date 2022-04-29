Сенатор прокомментировал деятельность биолабораторий в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Депутат сената Ахылбек Куришбаев в ходе пленарного заседания прокомментировал деятельность биолабораторий в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Хотел бы дать пояснения по работе наших биологических лабораторий уровня BSL-3. Во-первых, они занимаются разработкой диагностических и профилактических препаратов против особо опасных патогенных микроорганизмов 2-й и 3-й группы, то есть особо опасные вирусы 1-й группы с высоким уровнем смертности, летальности здесь не выделяются. Во-вторых, эти лаборатории принадлежат Республике Казахстан и полностью финансируются из республиканского бюджета для решения актуальных экономических проблем. Они не получают зарубежные гранты, и здесь не работают иностранные ученые. Иначе говоря, в своей деятельности наши лаборатории не подотчетны зарубежным странам", - сказал сенатор.

Он отметил, что указанные лаборатории не являются секретными и закрытыми объектами. Их работа абсолютно прозрачна и может быть в любое время проинспектирована международными экспертами.

По его словам, строительство лабораторий велось казахстанскими специалистами под полным контролем казахстанского правительства.

Экспертов США мы привлекали только лишь для того, чтобы быть гарантированными в биобезопасности этих лабораторий с учетом последних достижений науки и передовой практики", - сказал депутат.

Ахылбек Куришбаев также напомнил, что Казахстан является ответственным участником Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Президенту Казахстана принадлежит ряд важных инициатив в этой сфере. В частности, глава нашего государства предложил учредить подотчетный Совету Безопасности ООН специальный многосторонний орган - Международное агентство по биологической безопасности.

Также, по его словам, в Казахстане запрещается обращение с патогенными биологическими агентами в целях разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

Заявления зарубежных политиков, что указанные лаборатории Казахстана могут под контролем иностранных государств заниматься военно-биологической деятельностью, некорректны и абсолютно безосновательны", - заключил Ахылбек Куришбаев.

Напомним, в Алматы находится построенная при поддержке США лаборатория. Как отмечают власти РК, она работает в интересах республики.





Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.

Кроме того, в Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области.

Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.