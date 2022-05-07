В Алматы рынки и магазины проверят на предмет соблюдения допустимой надбавки на продукты

АЛМАТЫ. 6 МАЯ - Продовольственные рынки и магазины "у дома" проверят на предмет соблюдения допустимой 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
В состав выездной комиссии войдут представители районных акиматов, управления предпринимательства и инвестиций, департаментов торговли, государственных доходов, санитарно-эпидемиологического контроля, Агентства по защите и развитию конкуренции, ЧС по согласованию с прокуратурой Алматы. Рейдовыми мероприятиями охватят 26 универсальных рынков и 3600 магазинов "у дома" в Алматы.
В ходе проверки предпринимателей уведомят об ответственности за превышение цен на СЗПТ более 15% от закупочной цены и превышение предельно допустимых розничных цен (по мере их установления). В случае выявления нарушений будут приниматься меры согласно статье 204-4 Кодекса об административных правонарушениях РК. Так, за превышение торговой надбавки в первый раз предпринимателю вынесут предупреждение, за повторное нарушение - штраф в размере от 10 до 300 МРП (от 30 630 до 918 900 тенге). За первичное превышение предельной установленной цены - штраф в размере 100 МРП (306 300 тенге), за повторное - штраф в размере 200 МРП (612 600 тенге).
В целях соблюдения действующего торгового законодательства предпринимателям будет предложен альтернативный вариант - прямые поставки бакалейной продукции по оптовым ценам, напрямую от крупных дистрибьюторов и производителей РК. Данная мера практикуется в Алматы с начала года: на сегодня поставками охвачено более 1 тысячи магазинов "у дома", отгружено около 1,5 тысячи тонн продукции по 8 наименованиям СЗПТ (яйца, сахар, рис, мука, подсолнечное масло, гречка, рожки, соль).
Рекомендованные цены в Алматы до 31 мая 2022 года:
- Мука пшеничная первого сорта - 230 тенге
- Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой) - 100 тенге
- Рожки (весовые) - 230 тенге
- Крупа гречневая (ядрица, весовая) - 450 тенге
- Рис шлифованный (круглозерный, весовой) - 280 тенге
- Картофель - 200 тенге
- Морковь столовая - 220 тенге
- Лук репчатый -130 тенге
- Капуста белокочанная - 250 тенге
- Сахар белый (сахар-песок) - 460 тенге
- Масло подсолнечное - 840 тенге
- Говядина (лопаточно-грудная часть с костями) - 2350 тенге
- Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) - 1150 тенге
- Молоко (2,5% жирности в мягкой упаковке) - 330 тенге
- Кефир (2,5% жирности в мягкой упаковке) - 385 тенге
- Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров) - 3350 тенге
- Яйцо куриное (I категория) - 460 тенге
- Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра") - 65 тенге
- Творог (5-9% жирности) - 1950 тенге