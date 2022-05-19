Назначен заместитель начальника Службы государственной охраны РК

АКТОБЕ. 19 МАЯ - Государственные служащие Актюбинской области, занимавшиеся предпринимательской деятельностью, привлечены к административной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.



О фактах злоупотребления рассказали сегодня на встрече с госслужащими представители Антикоррупционной службы совместно с акиматом Актюбинской области.



"За занятие предпринимательской деятельностью госслужащим грозит штраф в размере 200 МРП с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений и (или) доходов (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие совершения правонарушения", - напомнили представители Антикора.



По данным ведомства, с начала текущего года к ответственности за занятие предпринимательством привлечено 2 лица: сотрудник акимата Мартукского района и один из руководителей подведомственной организации управления физической культуры и спорта Актюбинской области. По обоим фактам судом был наложен штраф в размере 140 МРП.



На встрече чиновников также проинформировали о необходимости соблюдать меры финансового контроля.



"Как известно, с начала 2021 года статья 11 Закона РК "О противодействии коррупции" (меры финансового контроля) действует в новой редакции. Теперь кандидаты на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, до назначения должны предоставлять декларацию об активах и обязательствах. Непредставление декларации является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями", - напомнили в Антикоре.



Так, руководителя одного из районных отделов образования управления образования Актюбинской области оштрафовали на 50 МРП за назначение на руководящую должность лица, не сдавшего декларацию в уполномоченный орган при поступлении на работу.



Всего с начала текущего года возбуждено 9 административных производств, в том числе 6 административных коррупционных правонарушений.



В Антикоре также напомнили, что за административное коррупционное правонарушение чиновника могут уволить. Кроме того, гражданин, на которого в течение трех лет до поступления на госслужбу налагалось административное взыскание за подобные правонарушения, не сможет получить должность в госорганах.



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