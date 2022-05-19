Распоряжением главы государства Байбосынов Батырбек Бердыбаевич освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Назначен заместитель начальника Службы государственной охраны РК
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Госслужащих в Актюбинской области оштрафовали за предпринимательскую деятельность
АКТОБЕ. 19 МАЯ - Государственные служащие Актюбинской области, занимавшиеся предпринимательской деятельностью, привлечены к административной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
О фактах злоупотребления рассказали сегодня на встрече с госслужащими представители Антикоррупционной службы совместно с акиматом Актюбинской области.
"За занятие предпринимательской деятельностью госслужащим грозит штраф в размере 200 МРП с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений и (или) доходов (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие совершения правонарушения", - напомнили представители Антикора.
По данным ведомства, с начала текущего года к ответственности за занятие предпринимательством привлечено 2 лица: сотрудник акимата Мартукского района и один из руководителей подведомственной организации управления физической культуры и спорта Актюбинской области. По обоим фактам судом был наложен штраф в размере 140 МРП.
На встрече чиновников также проинформировали о необходимости соблюдать меры финансового контроля.
"Как известно, с начала 2021 года статья 11 Закона РК "О противодействии коррупции" (меры финансового контроля) действует в новой редакции. Теперь кандидаты на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, до назначения должны предоставлять декларацию об активах и обязательствах. Непредставление декларации является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями", - напомнили в Антикоре.
Так, руководителя одного из районных отделов образования управления образования Актюбинской области оштрафовали на 50 МРП за назначение на руководящую должность лица, не сдавшего декларацию в уполномоченный орган при поступлении на работу.
Всего с начала текущего года возбуждено 9 административных производств, в том числе 6 административных коррупционных правонарушений.
В Антикоре также напомнили, что за административное коррупционное правонарушение чиновника могут уволить. Кроме того, гражданин, на которого в течение трех лет до поступления на госслужбу налагалось административное взыскание за подобные правонарушения, не сможет получить должность в госорганах.
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КГД: граждане каких стран могут заниматься бизнесом в Казахстане
С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок, согласно которому для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя", - сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК.
Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года деятельность в качестве индивидуального предпринимателя могут осуществлять граждане Республики Казахстан, кандасы, а также нерезиденты РФ, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Армении, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, то есть имеющие вид на жительство в Республике Казахстан", - уточнили в КГД.
Токаев встретился с председателем Организации ветеранов
Минобороны формирует подразделения, способные действовать в условиях войны
Главой государства даны поручения по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности и оснащенности. Так, формируются боевые подразделения, способные действовать как в условиях войны, так и в кризисных ситуациях", - сообщил сегодня на коллегии Министерства обороны глава ведомства Руслан Жаксылыков.
Жаксылыков акцентировал внимание участников на роли и месте армии в системе обеспечения безопасности государства в современных условиях. Глава оборонного ведомства подчеркнул исключительное значение предстоящего референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию, инициированных президентом страны", - отметили в пресс-службе.
Ашимбаев рассказал Токаеву о наиболее актуальных вопросах, волнующих казахстанцев
По результатам поездок сенаторов был проведен анализ наиболее актуальных вопросов, волнующих граждан. Среди них: повышение цен на товары, состояние автомобильных дорог, вопросы занятости, обеспечение питьевой водой, газоснабжение, доступность медицинской помощи и другие", - информирует Акорда.
Глава МОН рассказал о новых мерах поддержки детей из социально уязвимых семей
В нашей стране многое делается для поддержки талантливых детей. И здесь важно соблюдение баланса меритократии и инклюзивности", - написал Асхат Аймагамбетов.
То есть теперь более 2000 детей из таких семей смогут поступить по новой квоте в школы БИЛ, "Дарын" и т.д. 15% - это небольшое количество, поэтому, несмотря на переживания руководителей специализированных школ о том, что это отразится на результатах школ, мы приняли такое решение. Среда и общение с детьми с высокими академическими достижениями положительно повлияют на этих школьников, и я убежден в том, что они смогут быстро адаптироваться, подтянуть знания и преуспеть в учебе", - написал министр.
Мы попросили Фонд "Народу Казахстана" поддержать финансирование этого проекта", - написал глава МОН.
Не секрет, что из-за недостаточного финансирования акиматов многие не могли получить бесплатные гранты для обучения в колледжах", - написал Асхат Аймагамбетов.
Благодаря этому в разы увеличились шансы получить образование за счет государства у тех, для кого еще в прошлом году эта возможность была куда менее доступной. Видя результаты первого года обучения этих студентов и эффективность такого решения, в этом году мы приняли решение дополнительно увеличить квоту и довести до 15% от общего количества грантов. То есть возможность обучиться за госбюджет получат еще 5 тысяч детей из социально уязвимых слоев", - подчеркнул министр образования.
Глава государства уделяет большое внимание поддержке детей. В рамках данной работы нами будут реализованы системные меры по созданию условий как для талантливых детей, так и для детей из социально уязвимых групп", - написал глава МОН.
Токаев принял акима Алматы
Внесены поправки в указ о Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
в Положении о Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом:
13. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет соответствующий сектор, входящий в структурное подразделение администрации президента Республики Казахстан.";
Балаева Аида Галымовна - заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан, председатель";
Рамазанова Лаззат Керимкуловна - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан, заместитель председателя (по согласованию)";
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