Назначен аким Медеуского района Алматы

Фото: акимат Алматы
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города Алматы акимом Медеуского района назначен Еркебулан Оразалин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Под его руководством управлением предпринимательства и инвестиций проведена большая работа по восстановлению МСБ в нашем городе. Благодаря этой эффективной работе поручение главы государства по возмещению ущерба пострадавшим субъектам МСБ выполнено. В целом 97% пострадавших предпринимателей восстановили свою деятельность, на 20 мая текущего года одобрено 1568 заявок на 14 082 240 817 тенге. В это непростое время Еркебулан Оразалин проявил себя ответственным и компетентным специалистом, показал высокие организаторские способности и деловые качества", - сказал аким Алматы Ерболат Досаев во время представления нового акима Медеуского района.
Еркебулан Оразалин трудовую деятельность начал в 2002 году с должности эксперта информационно-коммуникативного отдела информационно-аналитического центра города Алматы.
В 2005-2007 годы работал экспертом института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан.
В 2010-2012 годы был директором департамента по инвестициям социально-предпринимательской корпорации регионального развития города Алматы.
С 2012 по 2016 год занимал должность заместителя начальника, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы.
В 2016-2019 годы работал заместителем акима Ауэзовского района города Алматы, курировал вопросы социальной сферы и предпринимательства.
С 2019 года занимал пост руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.