Абаев: Республиканский колледж спорта в Алматы не будет закрыт

Фото: yandex.kz
Я знаю, что сейчас родители, дети и тренерский состав обеспокоены тем, что учебное заведение якобы "закроется" и все останутся "за бортом". 27 мая в Алматы провел совещание по вопросам развития школ-интернатов республиканского значения. Были приглашены директора спортивных учебных организаций. Состоялся открытый и конструктивный разговор, в результате которого мы сообща пришли к общему решению", - написал министр.
Он подчеркнул, что тренировочный центр, открытие которого предполагалось вместо колледжа, теперь будет работать при нем.
Центр будет функционировать круглогодично и усилит работу спортивных учреждений. Здесь талантливые спортсмены получат возможность продолжать спортивную карьеру. Учреждение будет создано с учетом передового международного опыта с привлечением комплексной научной группы. Также в ходе совещания мной было поручено провести тщательный отбор и качественный набор для поступления в колледж на предстоящий 2022-2023 учебный год. Это касается будущих первокурсников", - написал Абаев.
Он также высказался о нескольких экспериментальных классах, которые были открыты на базе колледжа в 2011 году.
Дети, которые обучались в этих классах, должны получать качественное спортивное образование, иметь возможность заниматься спортом там, где материальная база соответствует стандартам. Поэтому эти классы будут переданы в РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Каркена Ахметова" и РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне Шанырак города Алматы"", - написал глава МКС.
Ранее родители студентов выступили с протестом против реорганизации колледжа спорта в Алматы.
Напомним, 29 апреля заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Айгуль Бектенова в ходе брифинга в СЦК сказала, что нынешняя система подготовки спортсменов не оправдывает себя, и заявила о необходимости реорганизовать Республиканский колледж спорта.
Мы провели анализ и решили, что пилотно Республиканский колледж спорта мы реорганизуем в Академию Центра олимпийской подготовки. Такую практику применяют те страны, которые входят в топ-10 на Олимпийских играх", - сказала представитель Министерства спорта и туризма.
Кроме того, Айгуль Бектенова пояснила, что нынешняя система подготовки спортсменов в Казахстане основана на советской системе и в нынешнем виде не оправдывает себя, что показывают результаты сборной Казахстана на последних летних и зимних Олимпийских играх.
Министерство намерено перераспределить спортсменов и тренеров Республиканского колледжа спорта по другим спортивным учебным учреждениям.
Все спортсмены будут распределены. Спортсмены по шести основным видам остаются в тренировочном центре. По остальным видам будут распределяться в две организации - колледж Каркена Ахметова и "Шанырак". Тренеры - то же самое, по учителям - то же самое. Там есть вакантные места, куда те учителя из РКС будут трудоустроены", - сказала Бектенова.
На сегодня количество учеников в РКС составляет более 400 человек. В этом году 82 студента будут выпущены, остальные будут перераспределены. Из 58 тренеров 40 остаются, остальные переходят в другие организации.
22 декабря 2021 года министр культуры и спорта Актоты Раимкулова назвала ошибкой закрытие центров олимпийской подготовки в Казахстане.
В 2020 году было поручение главы государства о сокращении штатной численности квазигосударственных организаций. С целью выполнения этого поручения было сокращено количество ЦОП, сократили только работников административно-управленческого аппарата, ни тренеры, ни спортсмены не пострадали. История показала, что это был неправильный шаг. Сегодня мы работаем над тем, чтобы восстановить эти девять центров олимпийской подготовки вместе с управляющим аппаратом, но более рационально", - сообщила Раимкулова.