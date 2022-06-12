Глава государства подписал ряд законов по ратификации международных соглашений

Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов по ратификации соглашений с Китаем, Азербайджаном и Кыргызстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения", информирует Акорда.
Целью соглашения является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС. Закон запрещает армянской стороне продавать нефтяной продукт третьей стороне. При выявлении фактов нарушения указанного обязательства казахстанская сторона оставляет за собой право запретить, приостановить либо сократить поставки установленных товаров.
Также подписан закон РК "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона".
Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш.
Кроме того, Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно опасных предметов".
Соглашение дает возможности расширить и углубить сотрудничество сторон в области таможенного контроля с целью предотвращения незаконного перемещения ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов. Также предусматривается проведение совместных учений и обучающих семинаров.
Закон предусматривает обеспечение выполнения международных обязательств сторон в области обеспечения радиационной безопасности, а именно: проведение радиационного контроля в пунктах пропуска на таможенной границе сторон; обеспечение радиационной безопасности граждан. Документ также предполагает недопущение ввоза на территорию государств ядерных, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов, радиационно опасных предметов, запрещенных к ввозу согласно законодательству государств-сторон.
Также сообщается о подписании президентом закона "О ратификации протокола о прекращении действия соглашения между правительствами государств - участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года".
Напомним, основная цель протокола - прекращение действия соглашения между правительствами государств - участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики, информирует пресс-служба сената парламента РК. Прошло 30 лет со дня подписания документа, а сейчас он потерял свою актуальность. А также ввиду отсутствия заявок о продлении срока его действия было решено прекратить действие соглашения.