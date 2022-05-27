Сенат РК одобрил соглашение с Арменией о поставке нефтепродуктов

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Депутаты сената в ходе пленарного заседания одобрили соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Армению, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Целью документа является создание необходимых условий для осуществления казахстанскими предприятиями поставок товаров за исключением нефти, электроэнергии, природного газа и угля в Армению, а также защита рынка от неконтролируемых перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС, отметили в пресс-службе сената парламента РК.

В палате напомнили, что соответствующее соглашение между правительствами Казахстана и Армении было подписано 16 июля 2020 года.

Вместе с тем закон запрещает армянской стороне продавать нефтяной продукт третьей стороне. При выявлении фактов нарушения указанного обязательства казахстанская сторона оставляет за собой право запретить, приостановить либо сократить поставки установленных товаров.

Результатом принятия документа является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Армения в сфере нефтепродуктов.