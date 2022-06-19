Нурдаулетов принял участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В Министерстве обороны РК под руководством главы ведомства генерал-полковника Руслана Жаксылыкова состоялось совещание по вопросам совершенствования воспитательной и идеологической работы, обеспечения безопасности воинской службы в свете выполнения требований главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что воинская служба всегда сопряжена с риском для жизни. Военнослужащий обращается с оружием, управляет боевой техникой, охраняет военные объекты, участвует в учениях. Но потери, которые происходят в армии в результате упущений и бесконтрольности, недопустимы, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Участниками совещания было отмечено, что в армию должны приходить молодые люди со здоровыми морально-нравственными установками и хорошими физическими данными. На деле так происходит не всегда.

Несмотря на это, армия должна воспитать настоящего защитника Родины, дать ему жизненную закалку, научить работать в команде, думать о своем будущем. С первых дней службы военнослужащим должно прививаться понимание дисциплины и порядка. Ежедневное воспитательное воздействие сержантов и офицеров должно стимулировать их к добросовестному выполнению воинского долга.

Также был поднят вопрос снижения у офицерского и сержантского состава способностей к проведению каждодневной кропотливой воспитательной работы с подчиненными.

Это привело к тому, что сегодня мы вырастили отдельных командиров, разучившихся либо не умеющих говорить, убеждать и воздействовать на личный состав собственным примером. При этом, внедряя новые методы работы, мы забыли о хорошо зарекомендовавших себя старых", - отметил в ходе совещания генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

На совещании был дан старт разработке программы минимизации безвозвратных потерь, предупреждения суицидов и создания условий для повышения доверия граждан и общества к армии. Для этого необходимо обеспечить надлежащие условия воинской службы, активизировать деятельность по предупреждению негативных явлений в армейской среде.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сказал о необходимости привлечь к разработке программы другие войска и воинские формирования, военное научное сообщество и по согласованию представителей главной военной полиции и общественности.

По итогам совещания министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков дал должностным лицам ряд поручений, касающихся обеспечения мер безопасности при обращении с вооружением и военной техникой, профилактики дорожно-транспортных происшествий, совершенствования военной инфраструктуры, а также организации профилактической работы с военнослужащими и членами их семей.