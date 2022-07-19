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Правила безопасности воинской службы изменятся в Казахстане

18.07.2022, 14:21 16456
Правила безопасности воинской службы изменятся в Казахстане
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Главное управление военной полиции Министерства обороны подготовило проект приказа "Об утверждении Правил обеспечения безопасности воинской службы в Вооруженных силах Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Второго июня 2022 года постановлением правительства № 357 принята новая редакция положения о Министерстве обороны. В этой связи, в соответствии с подпунктом 167 пункта 15, вышеуказанный приказ утратил силу и подлежит переутверждению", - сообщает Минобороны РК

 
В правилах расписан комплекс мероприятий, принимаемых органами военного управления по обеспечению безопасности воинской службы и предупреждению причинения вреда жизни и здоровью военнослужащих.
 
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале электронного правительства в разделе "Открытые НПА" до 1 августа текущего года. 
 

 

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Казахстан и Россия намерены укреплять многостороннее сотрудничество в Азии

19.07.2022, 10:17 531
МОСКВА. 19 ИЮЛЯ - В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Адиль Турсунов встретился с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития казахстанско-российского сотрудничества в многосторонних форматах в Азии. 
 
Собеседники уделили особое внимание вопросам взаимодействия двух стран в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 
 
Кроме того, с учётом текущего председательства казахстанской стороны в Совещании, Адиль Турсунов проинформировал российского дипломата о ходе подготовки к 6 саммиту СВМДА в октябре 2022 года, в том числе повестке дня мероприятия, его содержательных и организационных аспектах. 
 

Российская сторона высоко оценила проводимую казахстанским председательством работу по активизации деятельности форума и выразила поддержку трансформации совещания в международную организацию", - отметили в пресс-службе. 

 
Стороны также обсудили предстоящий график мероприятий в рамках СВМДА. 
 
По итогам переговоров дипломаты договорились продолжить активные контакты в целях успешного проведения 6 саммита СВМДА, а также укрепления сотрудничества двух стран в многосторонних форматах в Азии. 
 

Действующие подходы в области электроэнергетики не дают должного эффекта для обеспечения энергобезопасности - Минэнерго

19.07.2022, 09:18 1786
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Министерство энергетики разработало проект концепции проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики". Документ опубликован для публичного обсуждения на сайте Открытые НПА, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что в последние годы имеют место высокие темпы гражданского строительства, за которыми не успевают развиваться тепловые мощности и сети. Соответственно, для решения сложившихся в отрасли проблем и достижения задач по опережающему развитию энергетики, необходимо формирование современной и эффективной нормативно-правовой базы.
 

В свою очередь, действующие подходы по регулированию вопросов, связанных с государственным контролем в области электроэнергетики, не дают должного эффекта необходимого для обеспечения энергетической безопасности страны", - говорится в документе.

 
В этой связи, в целях обеспечения безопасного, надежного и стабильного функционирования электроэнергетического комплекса Республики Казахстан необходимо усиление функций органа по государственному энергетическому контролю. 
 

В дополнение к вышеуказанным проблемам, за последние годы существенно увеличились риски для энергетической безопасности Республики Казахстан, связанные с увеличивающимися объемами отклонений субъектов рынка электрической энергии РК, приводящими к значительным отклонениям фактических сальдо-перетоков электрической энергии на границе с энергосистемой Российской Федерацией от плановых значений, что вызывает недовольство со стороны российской энергосистемы по работе в параллельном режиме энергосистемы Республики Казахстан", - сообщает Минэнерго.

 
Отмечается, что одной из основных причин данных отклонений является отсутствие финансовой ответственности за создаваемые дисбалансы (отклонения часовых фактических объемов производства-потребления электрической энергии от часовых плановых значений) и экономических стимулов к балансированию у субъектов рынка, приводящие к незаинтересованности данных субъектов в оптимальном планировании графика производства-потребления электроэнергии и участия в покрытии отклонений.
 
В настоящее время балансирующий рынок электрической энергии (далее БРЭ) работает в режиме имитации без процедуры реальных денежных взаиморасчетов за дисбалансы. Данный режим длится около 13 лет, и за время своего действия достиг своей цели. Целью имитационного режима работы балансирующего рынка являлась отработка участниками рынка механизма взаимодействия с оператором балансирующего рынка, определения реальных величин дисбалансов производства-потребления электрической энергии в ЕЭС РК, уточнения потребности в резервах мощности, определение диапазонов цен на балансирующую электроэнергию.
 

В этой связи в целях обеспечения стабильного функционирования электроэнергетической системы, требуется обеспечить ввод балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени (с финансовыми взаиморасчетами) в кратчайшие сроки, что требует внесения соответствующих изменений в законодательство об электроэнергетике", - отмечают авторы документа.

 
Также в проекте отмечается, что еще одним проблемным вопросом на рынке электроэнергии является действующий механизм осуществления купли-продажи электрической энергии.
 

На сегодня Министерством энергетики утверждаются предельные тарифы энергопроизводящим организациям, которые варьируются от 2 до 17 тенге. Ряд энергопроизводящих организаций (ЭПО) ограничивают доступ потребителей к дешевой электроэнергии, реализовывая их через свои аффилированные энергоснабжающие организации (ЭСО), тем самым получение сверхприбыли и рост конечного тарифа для населения и МСБ за счет разницы покупки продажи электроэнергии. При этом, получаемая прибыль ЭСО не направляется на развитие отрасли", - говорится в документе.

 
Более того, в настоящее время в стране цены на электрическую энергию, как базовый товар, сильно отличается между регионами, что в свою очередь создает неравные условия для населения и бизнеса.
 
Существует необходимость системного решения вопроса удовлетворения суточного графика нагрузки потребителей - исключения "плановых" дисбалансов потребителей (сейчас станции принимают только ровный график, по факту имеются большие отклонения, как следствие отклонение на границе с Россией).
 

Наряду с этим, в период острого дефицита электрической энергии возникала необходимость покупки российской электрической энергии. Однако, в виду дороговизны импортной электроэнергии, субъекты нашего рынка не заинтересованы в ее приобретении", - сообщают авторы проекта.

 
С целью урегулирования и решения указанных проблем они предлагают принять модель Единого закупщика на рынке электрической энергии по аналогии Единого закупщика на рынке ВИЭ и рынке электрической мощности.
 

С принятием законопроекта предполагается формирование комплексной законодательной базы для регулирования отрасли теплоэнергетики, усиление функций органа по государственному энергетическому контролю в сфере электроэнергетики, повышение эффективности государственного регулирования отрасли, введение комплекса мер для успешного развития отрасли темпами, соответствующими темпам гражданского строительства, привлечения инвестиций с учетом баланса интересов потребителей, государства и хозяйствующих субъектов, повышение надежности и безопасности теплоснабжения и электроснабжения, повышение энергоэффективности и энергосбережения при производстве, передаче, снабжении и потреблении тепловой энергией, рост использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике, снижение часовых дисбалансов с сопредельными государствами и повышение энергетической безопасности Республики Казахстан, улучшение планирования субъектами рынка своего производства-потребления электрической энергии, создание эффективных экономических стимулов для субъектов рынка, в том числе потребителей, в покрытии дисбалансов в единой электроэнергетической системе Казахстана и выравнивании суточного графика системы, оптимизация (снижение) финансовой нагрузки на конечных потребителей электроэнергии при введении новых маневренных электрических станций, создание полноценного правового поля для нормальной работы новых маневренных источников, выравнивание разных тарифов между регионами, исключение спекулятивных сделок по купли-продажи электрической энергии, распределение дорогой импортной электроэнергии во время дефицита", - говорится в проекте.

 

КГД: установлено занижение стоимости автомашин на 53 млн долларов

18.07.2022, 19:26 10701
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Ранее ряд представителей бизнеса Алматы выразили несогласие с ценовой информацией органов государственных доходов на автомобили, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В этой связи в Комитете государственных доходов предоставили разъяснения по данному вопросу. КГД на постоянной основе проводится анализ ввоза импортных автотранспортных средств в разрезе марок, моделей, стран импорта, ценовых диапазонов. Для удобства граждан ценовая информация публикуется на интернет-ресурсах КГД.
 
Кроме того, на сайте имеется дополнительная возможность посмотреть ставки таможенных пошлин, что в целом позволяет гражданам произвести предварительный расчет сумм таможенных платежей.
 
Вместе с тем ряд предпринимателей или посредников занимаются занижением таможенной стоимости, тем самым напрямую влияют на поступления в бюджет. В текущем году по 1164 автомашинам они пытались заявить стоимость от 300 до 3000 долларов. 
 
В КГД привели следующие примеры: 
 
Toyota Camry, 2020 года выпуска, ввозимая из Грузии. Участники внешней экономической деятельности при таможенной очистке заявляют цену в диапазоне от 1300 до 17 500 долларов, средняя заявляемая цена 11 000 долларов.
 
На сайте по продажам автомобилей в стране отправления аналогичные машины в исправном состоянии оцениваются от 20 000 до 27 000 долларов. Машины в неисправном состоянии оцениваются от 12 000 до 18 000 долларов.
 
Пытаются занизить стоимость и люксовых машин Mercedes Benz AMGG63, 2021 г.в. - 8500 долларов, Toyota Land Cruiser 300, 2021 г.в. - 15 000 долларов, LEXUS RX 450H, 2021 г.в. - 4500 долларов. 
 
По информации КГД, всего за I полугодие 2022 года установлено занижение стоимости транспортных средств на 53 млн долларов, по ним доначислено таможенных платежей и налогов на 6,5 млрд тенге.
 

Если владельцы автомобилей предоставят подтверждающие документы по их покупке, то таможенная очистка будет осуществлена по стоимости, заявленной в декларации", - добавили в КГД.

 

МИИР РК принимает меры по недопущению систематического завышения стоимости строительства

18.07.2022, 19:01 11491
МИИР РК принимает меры по недопущению систематического завышения стоимости строительства
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - В целях недопущения систематического завышения стоимости строительства, а также во исполнение пункта 53 общенационального плана в рамках послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года Комитетом по делам строительства и ЖКХ МИИР РК предпринимается ряд мер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В конце июля вступает в силу нормативный технический документ СН РК 1.02.03-2022 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство", в котором указана норма об исключении применения прайс-листов в ПСД, предусматривающая недопущение завышения сметных цен на строительные материалы через прайс-листы, сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
Министерством разработан нормативный документ по ценообразованию и сметам РК 8.04-07-2022 "Индексы стоимости для строительства" и на сегодняшний день вносятся поправки в нормативный документ по ценообразованию по применению индексов стоимости для строительства, который приведет к снижению инфляционных рисков.
 
Также планируется внедрение современных методов калькулирования смет, которое даст возможность правильного распределения стоимости по видам работ и конструктивам с применением укрупненных норм, а также уменьшения объема сметной документации.
 
Вместе с тем разрабатываются сборники единичных сметных цен, сокращающие трудоемкость составления сметной документации и упрощающие процесс экспертизы смет.
 
В настоящее время установлены предельные стоимости для проектов социального назначения, позволяющие производить контроль стоимости строительства для объектов здравоохранения и образования.
 
При этом показатели норматива будут пересмотрены с учетом внедрения индекса стоимости для строительства.
 

О давлении несогласных с результатами расследования январских событий рассказали в Генпрокуратуре

18.07.2022, 15:49 14571
О давлении несогласных с результатами расследования январских событий рассказали в Генпрокуратуре
Фото: facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - О давлении на органы прокуратуры со стороны лиц, несогласных с результатами расследования трагических январских событий рассказал сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время отдельные лица через социальные сети и СМИ, выдвигая незаконные требования, вмешиваются в ход расследования уголовных дел с целью оказать давление на следствие из-за несогласия с принятыми процессуальными решениями", - рассказал Килымжанов.

 
Представитель Генпрокуратуры напомнил, что в соответствии с требованиями уголовного законодательства к участию в следственных действиях допускаются лишь адвокаты, законные представители стороны защиты и потерпевшие, которые имеют право подавать ходатайства и жалобы на действия органа уголовного преследования. При этом существует четкий порядок обжалования процессуальных решений или действий следственных органов.
 
Он отметил, что органы прокуратуры по всем уголовным делам обеспечивают соблюдение прав участников уголовного процесса, и напомнил об ответственности за вмешательство в ход расследования. 
 

Как будет решаться проблема с задержками рейсов в РК, рассказал Ускенбаев

18.07.2022, 15:13 15396
Как будет решаться проблема с задержками рейсов в РК, рассказал Ускенбаев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Казахстанские авиакомпании приобретут 14 новых самолетов для решения проблемы с задержками рейсов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для оперативного решения вопроса поручил казахстанским авиаперевозчикам приобрести новые самолеты. Таким образом, до конца года 14 новых воздушных судов суммарной вместимостью 2,5 тыс. кресел будут введены в эксплуатацию. В частности, 9 самолетов авиакомпанией "SCAT", "Fly Arystan" - 3 и "Air Аstаnа" - 2. Считаю, что эти меры намного увеличат провозную емкость", - написал в соцсетях министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев. 


По его словам, цепные задержки рейсов связаны с увеличением пассажиропотока. 
 
Ускенбаев также сообщил, что авиакомпании будут привлекаться к административной ответственности за нарушение прав пассажиров при задержке и отмене рейсов. 
 
Ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации в связи с многочисленными обращениями пассажиров в соцсетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы - Мале, Нур-Султан - Ташкент и Алматы - Костанай, а также по другим маршрутам, проведет соответствующее расследование
 

Президент РК встретится с главами государств Центральной Азии

18.07.2022, 11:47 18386
БИШКЕК. 18 ИЮНЯ - В городе Чолпон-Ате 20-21 июля состоится консультативная встреча глав государств Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во встрече примут участие президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, сообщает официальный сайт президента Кыргызской Республики. 
 

Лидеры стран обменяются мнениями об укреплении взаимодействия государств Центральной Азии по совместному реагированию на вызовы и угрозы региональной безопасности, обсудят перспективы расширения сотрудничества в целях обеспечения устойчивого экономического роста государств региона, а также вопросы дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия государств Центральной Азии", - сказал заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Муратбек Азымбакиев. 

 
В рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии планируется подписание документов, направленных на укрепление дружбы, добрососедства и сотрудничества между странами региона.
 

В Генпрокуратуре обсудили вопросы демонополизации товарных рынков и возврата незаконно выведенных активов

18.07.2022, 09:51 19146
В Генпрокуратуре обсудили вопросы демонополизации товарных рынков и возврата незаконно выведенных активов
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - В Генеральной прокуратуре РК состоялось заседание рабочей группы межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов. Обсуждены вопросы исполнения государственными органами первоочередных мер по реализации поручений главы государства о демонополизации товарных рынков и возврате капитала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Заместитель председателя комиссии - заместитель генпрокурора Улан Байжанов подчеркнул, что все действия комиссии должны полностью соответствовать правовым нормам, правоохранительные и государственные органы обязаны не допускать перегибов и злоупотреблений по отношению к добросовестному бизнесу.
 

Приоритетом обозначено выявление условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов в руках узкого круга лиц. Для этого следует делать акцент на аналитической работе, а внеплановые проверки проводить только в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом", - отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

 
По результатам заседания члены рабочей группы обменялись мнениями по активизации деятельности, направленной на качественное выполнение задач, стоящих перед комиссией.
 
В частности, комиссия проведет анализ с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для:
 
1) приватизации и приобретения государственных активов с высокой маржинальностью;
 
2) устранения или ограничения конкуренции, позволявшего генерировать сверхдоходы в секторах экономики, в том числе в сфере закупок;
 
3) увеличения прибыльности отдельных компаний в сфере недропользования, тяжелой промышленности, финансовом секторе, строительстве и других отраслях экономики в ущерб интересам государства путем введения привилегий в виде льготного налогообложения, тарифной политики и т.д.
 
Также принято решение о создании специального веб-сайта для оперативного информирования населения о ходе работы комиссии.
 
Для вовлечения в эту работу общественности планируется создать на сайте спецраздел, через который каждый сможет направить сообщение или внести предложение по вопросам деятельности комиссии.
 
По итогам заседания дан ряд конкретных поручений по обеспечению качественной реализации мероприятий по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов и возврату активов.
 

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