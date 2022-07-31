В Казахстане органы ГАСК могут наделить новыми контрольными функциями

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Казахстане органы государственного архитектурно-строительного контроля могут наделить новыми контрольными функциями, сообщил исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Руслан Баймишев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
МНЭ ведется разработка проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса", предусматривающие применение новых форм контроля по всем отраслям, направленных на совершенствование государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов предпринимательства", - сообщил в своем ответе на депутатский запрос Руслан Баймишев.
По его словам, новые формы контроля и надзора позволят органам государственного архитектурно-строительного контроля обеспечить своевременное инспектирование качества строительства. На сегодняшний день проект закона находится на согласовании в государственных органах.
Политику по вопросам совершенствования государственного контроля (надзора) за деятельностью субъектов предпринимательства осуществляет Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Законом Республики Казахстан от 30 декабря 2021 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан" предусмотрено совершенствование системы государственного контроля", - сообщил Руслан Баймишев.
Отмечается, что по итогам проведенной масштабной ревизии контрольно-надзорной деятельности в разрезе сфер контроля и надзора государством урегулированы основания проведения внеплановой проверки.
Кроме того, законом введены новые формы контроля, предусматривающие меры оперативного реагирования, расследование, а также профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора, по итогам которого в зависимости от их вида составляются итоговые документы (справка, заключение, рекомендации и другие) без возбуждения дела об административном правонарушении в случае наличия нарушения, но с обязательным разъяснением субъекту контроля и надзора порядка его устранения.