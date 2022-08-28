Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем приостановят работу

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Согласно поручению главы государства 28 апреля была сформирована рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задача Минсельхоза - до конца года вернуть государству не менее 5 млн га "неработающих" площадей, сообщает пресс-служба ведомства.

9 августа президент подписал указ, предусматривающий отмену моратория на проведение проверок по земельным вопросам.

Территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК запланированы проверки в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн га, из них пашня - 585,2 тысячи га, пастбища - 6,86 млн га.

Вместе с тем 900 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади около 3 млн га уже зарегистрированы, в результате чего внесено 418 предписаний по 1 млн 329 тысячам га об устранении нарушений земельного законодательства. Кроме того, с начала года проведены 103 внеплановые проверки в отношении местных исполнительных органов. Установлено, что 118 решений акиматов о предоставлении сельхозугодий приняты незаконно.

С начала 2022 года возвращено и проводятся завершающие процедуры по возврату государству 2 млн 929 тысяч га сельхозземель, что почти в 7 раз больше, чем за весь прошлый год, когда вернуть удалось 430 тысяч га. Работа в этом направлении продолжается.

Общая площадь сельхозугодий в Казахстане составляет 201,9 млн га (пашня - 26,1 млн га, пастбища - 80,6 млн га, прочие - 7,3 млн га, земли запаса - 87,9 млн га), в том числе предоставленных в землепользование - 114 млн га.