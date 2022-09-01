Эмир Катара посетит Казахстан

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НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие эмира Катара и подтвердил его приезд в Казахстан в ближайшее время", - сообщает Акорда.

Также в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-катарских отношений. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики.

Собеседники рассмотрели взаимодействие в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Глава государства приветствовал проведение первого заседания диалоговой площадки руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Персидского залива, которое состоится в Эр-Рияде в сентябре.