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Эмир Катара посетит Казахстан

31.08.2022, 12:39 23361
Эмир Катара посетит Казахстан
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра - министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие эмира Катара и подтвердил его приезд в Казахстан в ближайшее время", - сообщает Акорда. 

 
Также в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-катарских отношений. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики. 
 
Собеседники рассмотрели взаимодействие в рамках международных организаций, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня. 
 
Глава государства приветствовал проведение первого заседания диалоговой площадки руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Персидского залива, которое состоится в Эр-Рияде в сентябре. 
 

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В Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения

01.09.2022, 13:26 276
В Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, выразил обеспокоенность износом сетей электроснабжения в республике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан", - сказал Токаев.

 
По его словам, на монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции". Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%.
 

Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа", - сказал глава государства. 

 
Он отметил, что следует разработать действенные стимулы для внедрения инноваций, разрешить перераспределять часть затрат внутри тарифной сметы и сохранять определенную долю дохода.
 

Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости услуг для других", - сказал Токаев.

 

Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане

01.09.2022, 12:04 3831
Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - На совместном заседании палат парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана.

 
Также он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента. 
 

Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - констатировал он.

 
Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.
 

Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов и парламента. В будущем в состав правительства смогут войти представители не только политических сил, получивших большинство голосов избирателей, но и других парламентских партий. Это позволит исполнительной власти принимать более сбалансированные решения, отвечающие запросам всего общества", - высказался он.

 
Таким образом, после президентских и депутатских выборов будет сформировано правительство.
 

В итоге, к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, парламента, правительства", - подытожил глава государства.

 

Токаев объявил амнистию для некоторых участников январских событий

01.09.2022, 12:00 3766
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана заявил о решении амнистировать некоторых участников январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить разовую амнистию участникам январского инцидента", - заявил глава государства. 

 

Национальное единство нам нужно как воздух. И те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур - наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным", - подчеркнул президент. 

 
По его словам, амнистия не коснется основных деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти. 
 

Министерство просвещения должно исходить из интересов детей: о мерах по повышению качества образования рассказал Токаев

01.09.2022, 11:54 3646
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Министерство просвещения должно исходить из интересов детей, а не идти на поводу у популистов, заявил в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе во владении языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания - наша сила", - подчеркнул Токаев. 

 
По его словам, качество среднего образования - еще одно важное условие становления успешной нации. Каждому ученику должны быть созданы благоприятные условия для всестороннего обучения и развития.
 

Именно поэтому был запущен национальный проект "Комфортная школа". К 2025 году мы создадим условия для обучения в современных школах 800 тысяч детей. Таким образом, мы полностью решим проблему школы, работающей в режиме ЧП и обучающейся в три смены", - заявил президент. 

 
Он добавил, что, учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка. 
 
В то же время учебным заведениям технического профессионального образования нужно ориентироваться на реальные потребности рынка труда и соответствовать задачам нового экономического курса страны, подчеркнул Токаев. 
 

При этом необходимо выстраивать партнерские отношения с родителями и ученикам, которые должны нести свою долю ответственности за качество и востребованность получаемых знаний и навыков. Именно с этой целью планируется внедрить персональные образовательные ваучеры", - добавил президент.

 
По его словам, все средства, предоставляемые на обучение ребенка, в том числе внеклассное обучение, будут аккумулироваться на единых образовательных счетах. 
 

По сути, это станет первичным целевым капиталом детей, который они смогут инвестировать в свое образование", - пояснил Токаев. 

 
Касаясь вопросов высшего образования, президент подчеркнул, что по мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них.
 

Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру - от 30 до 100%. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности", - рассказал глава государства. 

 
Он также рассказал, что для повышения привлекательности профессии школьного учителя предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога.
 

Токаев поручил правительству принять Градостроительный кодекс

01.09.2022, 11:52 4821
Токаев поручил правительству принять Градостроительный кодекс
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять Градостроительный кодекс, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Поручаю правительству принять концептуально новый документ - Градостроительный кодекс. По каждому городу следует создать функциональные и интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей", - заявил Касым-Жомарт Токаев, озвучивая послание к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК. 

 
Президент подчеркнул, что в структуре национальной экономики строительный сектор азнимает важное место. Он генерирует 5-6% ВВП страны, а с учетом смежных отраслей - значительно больше.
 

Между тем сегодня в Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тысяч различных документов. Сформирована запутанная, забюрократизированная система, которая плодит коррупцию. До сих пор используются устаревшие строительные стандарты и нормы", - высказался глава государства.

 
Он также подчеркнул, что в земельном кадастре карты участков промышленного назначения нужно дополнить актуальными схемами транспортной и коммунальной инфраструктуры. 
 

Перечислять 50% средств Нацфонда на накопительные счета детей предлагает Токаев

01.09.2022, 11:45 6061
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны, заявил в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Нацфонд - детям". Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь", - заявил президент. 

 
По его словам, таким образом фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа. 
 
Он поручил запустить проект с 1 января 2024 год с учетом тщательной проработки этого масштабного начинания. 
 

Токаев: Казахстан должен стать транспортным узлом мирового значения

01.09.2022, 11:34 5976

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Казахстан является очень важным сухопутным коридором между Азией и Европой в нынешней геополитической ситуации, поэтому стоит задача - увеличить транзитный потенциал страны, заявил в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Мы должны в полной мере воспользоваться этой возможностью и стать транспортным узлом мирового значения. Наша страна приступила к реализации крупных проектов в этой области. В частности, в Актау создается контейнерный хаб. Транскаспийский коридор развивается", - отметил глава государства.

По его словам, к работам привлечены лучшие мировые логистические компании. В частности, компания "Казахстанская железная дорога" будет реорганизована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию.

Президент также напомнил о своем поручении к 2025 году улучшить не менее 95 процентов местных дорог.

"Пусть правительство непосредственно контролирует этот вопрос. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. Из этой работы следует извлечь четкий результат. У нас по-прежнему не хватает битума. Это позорная ситуация даже для страны, добывающей нефть в больших масштабах. Правительство должно кардинально решить эту проблему", - добавил Токаев.

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В Казахстане понизят пенсионный возраст для женщин до 61 года

01.09.2022, 11:33 6941
В Казахстане понизят пенсионный возраст для женщин до 61 года
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В ходе выступления с посланием народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что до 2028 года пенсионный возраст для женщин будет понижен до 61 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда", - сказал Токаев на совместном заседании палат парламента.

 
Кроме того, в рамках перезагрузки пенсионной системы следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальную - до 120%. 
 

Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%", - заверил глава государства.

 
Также, президент сообщил, что с 1 января 2023 года будет увеличен срок выплаты по уходу за ребенокм до 1,5 лет.
 

Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности", - сказал Токаев.

 

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