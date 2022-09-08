Из мажилиса отозван проект закона по вопросам деятельности личных подсобных хозяйств

Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с текущей деятельностью секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и итогами председательства Казахстана в СВМДА в период с 2020 по 2022 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, в столице Казахстана 12-13 октября состоится VI саммит СВМДА. Исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал президента о процессе согласования проектов итоговых документов предстоящего саммита, сообщила пресс-служба Акорды

Кроме того, главе государства была представлена информация о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию. Осуществление этой важной задачи является стратегической целью Казахстана.

В завершение президент отметил особую важность качественной организации предстоящего саммита, а также эффективной реализации целей и задач СВМДА.