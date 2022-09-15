НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Конституционный совет принял решение по обращению президента РК Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного закона, проекта закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, проект закона предусматривает установление в Конституции однократного семилетнего срока полномочий президента Республики, а также внесение изменений в статью 2 Основного закона относительно переименования столицы страны.
По мнению совета, институт президентских и парламентских выборов представляет собой особую конституционную ценность, пронизывающую все иные компоненты конституционной модели государственности. В качестве таковой она выступает эффективным средством обновления важнейших органов государства. Тем самым укрепляется социальная основа Республики, поддержка населением инициатив государственной власти", - говорится в заключении совета.
В Конституционном совете подчеркнули, что именно в период избирательных кампаний происходит активизация различных сегментов гражданского общества. В этих условиях все провозглашенные Конституцией Республики Казахстан ценности должны действовать динамично и слаженно.
Конституционный совет считает, что предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти. Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 Конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица. С этим корреспондируется определение однократного восьмилетнего срока полномочий судей Конституционного суда", - отмечается в документе.
В этой связи Конституционный совет признал проект закона "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим Конституции.
Согласно пункту 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан заключение Конституционного совета РК вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.
Полный текст заключения Конституционного совета публикуется в средствах массовой информации.