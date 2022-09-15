В администрации президента РК прокомментировали поправки в Конституцию о семилетнем сроке полномочий президента

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - В послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью семь лет без права переизбрания. Депутаты мажилиса предложили ускорить внесение соответствующих поправок. Зместитель руководителя администрации президента РК Ержан Жиенбаев прокомментировал поправки в Конституцию, которые потребуется внести для реализации этих инициатив, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По их (депутатов. - Прим. редакции) мнению, обновленные нормы целесообразно принять до президентских выборов , так как в ином случае могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному президентом осенью текущего года, по положениям действующей редакции Конституции повторно баллотироваться уже на семилетний срок. Реализация этих инициатив требует внесения поправок в Конституцию, в связи с чем по предложению депутатов мажилиса парламента разработан соответствующий проект закона", - сказал Ержан Жиенбаев.

По его словам, в законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

Норма об однократности избрания будет применяться к лицам, избранным президентом Республики Казахстан по итогам президентских выборов, проведенных после вступления в силу соответствующей поправки в Конституцию.

Тем самым в случае принятия поправок в Конституцию до предстоящих выборов и избрания президента на семилетний срок для него и всех последующих президентов Республики Казахстан будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах", - пояснил он.

Зместитель руководителя администрации президента РК сообщил, что в связи с установлением семилетнего срока полномочий президента законопроектом предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного суда с шести до восьми лет, исключив возможность повторного назначения.

В большинстве государств мира срок полномочий судей Конституционного суда превышает сроки полномочий лиц, их назначающих, - президента и депутатов парламента. Срок полномочий судей Конституционного суда является базовой гарантией их независимости от влияния различных политических сил. Конституционный суд начнет действовать с 1 января 2023 года, и важно уже сейчас принять решение об увеличении срока полномочий его судей", - сказал Ержан Жиенбаев.