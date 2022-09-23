Минобороны: в Казахстане пройдут учения ОДКБ

ТАШКЕНТ. 22 СЕНТЯБРЯ - Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин единогласным решением членов совета профсоюзов стран Центральной Азии (СПСЦА) избран генеральным секретарем этой организации. Решение принято на втором заседании СПСЦА, проходящем в эти дни в столице Узбекистана Ташкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На заседании также было принято решение о включении в состав организации новых членов - Федерации профсоюзов Кыргызстана и Конфедерации профсоюзов Монголии по их ранее направленным заявкам, сообщили в казахстанской федерации.

Участники заседания обсудили вопросы безопасности и охраны труда работников Центрально-Азиатского региона и поделились своим опытом в развитии института общественного контроля со стороны профсоюзов", - сообщается в пресс-релизе организации.

Была подписана декларация о развитии и модернизации профсоюзного образования и усилении регионального сотрудничества профсоюзов стран Центральной Азии. Согласно документу, институт повышения квалификации Федерации профсоюзов Узбекистана был определен в качестве базового учебного центра для развития профсоюзного образования в странах Центральной Азии. Здесь на постоянной основе представители профсоюзов стран СПСЦА получат возможность приобретать новые знания и обмениваться лучшими практиками профсоюзной деятельности.

Совет профсоюзов стран Центральной Азии был создан в ноябре 2021 года после совместного решения об интеграции крупнейших профсоюзных объединений трех государств: Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Цель совета - консолидация действий членов СПСЦА по защите социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных законных прав и интересов работников, прав и гарантий деятельности профессиональных союзов.