Антикор выявил множество коррупционных рисков в работе КТЖ

АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - В ходе совещания с участием представителей "Қазақстан темір жолы", НПП "Атамекен", членов Общественного совета и грузоотправителей Антикоррупционная служба озвучила выявленные коррупционные риски в деятельности КТЖ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Они связаны с административными барьерами и коррупционными схемами при подаче вагонов, отсутствием должной цифровизации, прямым контактом железнодорожников с предпринимателями, предоставлением заявок в бумажной форме и др.", - сообщает Антикоррупционная служба.
Отмечается, что выявленные коррупционные риски подтверждаются и уголовной статистикой.
За последние 5 лет зарегистрировано 136 уголовных дел в отношении должностных лиц КТЖ и его подведомственных организаций. По ним осуждено 52 человека. Большинство преступлений в этой сфере приходится на факты взяточничества (70%) и хищения (13%). В основном преступления связаны с получением незаконных вознаграждений при подписании актов выполненных работ, приемом на работу и переводами по службе, а также ускоренной и беспрепятственной подачей вагонов и тепловозов для перевозки грузов", - информирует Антикор.
Первый заместитель председателя агентства Дмитрий Малахов отметил, что согласно проведенному анализу в отдельных подразделениях КТЖ созданы коррупционные схемы по манипуляции с вагонами. Из-за искусственных барьеров и непрозрачной процедуры их распределения бизнесмены вынуждены неформально решать свои вопросы за деньги.
На деле получается так - кто дает взятку, тот и своевременно отправляет свой груз. Все эти проблемы подтверждаются не только доводами предпринимателей, но и конкретными материалами уголовных дел. Буквально недавно осуждены руководители подразделения КТЖ по Костанайской области, которые организовали преступную схему по подаче вагонов за незаконные вознаграждения", - подчеркнул Малахов.
По данным ведомства, "по уголовному делу в отношении экс-главы костанайского филиала "Казтеміртранс" Усабекова обнаружено, что непрозрачные процессы позволяли ему самовольно решать вопрос предоставления или отказа вагонов".
Предприниматели, которых лоббировал Усабеков, в течение суток получали свои вагоны даже в период их дефицита, когда другим приходилось ждать своей очереди неделями. Б. Усабеков за совершенные преступления приговорен к 6 годам лишения свободы, а фирме-взяткодателю вынесен штраф в размере 24 млн тенге", - сообщает Антикор.
По итогам совещания Малахов отметил, что озвученные рекомендации будут находиться на строгом контроле Антикоррупционной службы и призвал КТЖ незамедлительно приступить к решению этих проблем.