Генпрокурор назвал виновных в росте цен на дизтопливо

Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в ответе на депутатский запрос сообщил, что к росту цен на дизтопливо привели манипуляции со стороны поставщиков нефти.
Росту цен на дизтопливо способствовал их искусственный подъем из-за манипуляций со стороны поставщиков нефти. К примеру, мелкие поставщики (занимающие 25% от общего рынка) воспользовались ситуацией, увеличили оптовые цены и искусственно повысили маржу. Их деятельность не регулируется антимонопольным законодательством, поскольку доля на товарном рынке низкая, а оптовые цены не ограничиваются предельными ценами", - говорится в ответе генпрокурора в ответе на депзапрос, опубликованном на сайте мажилиса.
Напомним, в Казахстане горюче-смазочные материалы подорожали за год на 8%, а дизельное топливо сразу на 36%.
Ранее в РК были приняты меры, направленные на стабилизацию внутреннего рынка ГСМ:
- был принят приказ по запрету на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов;
- был принят приказ по введению дифференцированных цен на АЗС, в настоящее время в приказ вносятся нормы контроля по отпуску лимитированного объема топлива;
- было увеличено количество подачи вагоноцистерн (рост среднесуточной отгрузки дизельного топлива составил 21,7%);
- фонд "Самрук-Қазына" и КМГ в рамках поручения правительства подписали контракт на импорт в сентябре-октябре 100 тысяч тонн дизельного топлива, на сегодняшний день импортировано 10 тысяч тонн.