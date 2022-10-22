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Минэнерго РК: износ генерирующих мощностей составляет порядка 60%

21.10.2022, 16:22 9501
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжающийся дефицит электрической энергии с 2021 года является следствием участившихся случаев аварийного выбытия морально устаревшего оборудования отечественных энергоисточников. Об этом на брифинге в СЦК заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков.
 
По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварийных остановок увеличилось на 22%, а их продолжительность на 16%. Износ генерирующих мощностей на сегодня составляет порядка 60%.
 

Данная ситуация на фоне фиксировавшегося рекордного роста потребления угрожает энергетической безопасности страны. Вместе с тем возникавший ранее дефицит был покрыт действовавшей с 2009 по 2015 годы программой "Тариф в обмен на инвестиции" с внедрением предельных тарифов на электрическую энергию. За вышеуказанный период времени был создан среднесрочный резерв мощности путем ввода 1,2 ГВт новых мощностей и восстановления 1,7 ГВт мощностей", - цитирует Акчулакова ortcom.kz.

 
По данным Минэнерго, сейчас задача перехода к актуализированной тарифной политике в секторе генерации "Тариф в обмен на инвестиции" состоит в том, чтобы достичь снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году путем трансформации подходов в тарифообразовании с увеличением ежегодных инвестиций в 3 раза. Немаловажной частью обновленной модели является усиление действующих механизмов поддержки и обратных обязательств со стороны рынка.
 
Текущая политика по сдерживанию тарифов на электрическую энергию не учитывает роста инфляции в полной мере, что также влияет на инвестиционную привлекательность отрасли, так как для обеспечения стабильности работы энергопредприятий необходима прогнозируемая тарифная политика, предусматривающая индексацию на уровень инфляции.
 
В рамках действующего сейчас рынка электрической мощности лимит на объем средств, направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций, установлен на уровне 32 млрд тенге. Министерством энергетики РК прорабатывается вопрос увеличения указанного лимита на 100 млрд тенге, ожидается, что это позволит обеспечить возможность дополнительной модернизации и расширения действующих электрических станций.
 
Кроме того, в целях обеспечения притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электрической мощности с текущих 590 тысяч тенге за 1 МВт в месяц до 885 тысяч, что позволит привлечь в отрасль дополнительные 35 млрд тенге в год.
 

Также остаться в прошлом должен вопрос компенсации затрат на производство тепловой энергии за счет средств от реализации электрической энергии и услуги по поддержанию готовности электрической мощности. То есть перекрестное субсидирование должно быть исключено", - подчеркнул министр энергетики РК Болат Акчулаков.

 
Глава ведомства отметил, что для защиты отдельных категорий потребителей от влияния роста тарифов будут созданы условия адресного субсидирования с учетом сегодняшнего опыта.
 
По его словам, сектор теплоэнергетики с учетом социального аспекта требует внедрения гибридной модели, которая позволит стимулировать привлечение инвестиций и обеспечить гарантии возврата инвестиций с включением в себя действующих механизмов бюджетного финансирования теплоэнергетики и соответствующих обязательств собственников по инвестированию.
 

Для энергопредприятий будут внедрены встречные обязательства по вложению части собственных средств, помимо получаемых из тарифов, на развитие собственных активов. Для полноценной реализации предлагаемых мер необходимо вернуть контрольные функции уполномоченного органа за целевым использованием средств, полученных в рамках политики "тариф в обмен на инвестиции", а также установить показатели, которые необходимо достичь в рамках вложенных инвестиций", - подытожил Болат Акчулаков.

 

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В РФ прошли международные учения команд быстрого реагирования на ЧС санитарно-эпидемиологического характера

21.10.2022, 19:42 6491
Фото: Роспотребнадзор
Саратов. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Роспотребнадзор провел международные учения команд быстрого реагирования.
 
14 октября в Саратове закончились международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в общественном здравоохранении с применением мобильных лабораторий Роспотребнадзора среди стран - участников СНГ. На учениях побывали 36 специалистов из стран содружества и 50 представителей противочумных институтов Роспотребнадзора.
 
Организатором учений выступил ФКУН Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора (РосНИПЧИ "Микроб"). Лучшие специалисты отдела эпидемиологии РосНИПЧИ "Микроб" делятся опытом с зарубежными коллегами уже не первый год в рамках проекта "Санитарный щит". В этом году участниками учений стали представители учреждений санитарно-эпидемиологического профиля из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также противочумных учреждений Роспотребнадзора. В течение пяти дней специалисты обменивались опытом использования мобильных лабораторий при реагировании на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, отрабатывали навыки практического взаимодействия, решали задачи по функционированию мобильных лабораторий, организации лабораторной диагностики инфекционных заболеваний и обеспечения биологической безопасности.
 
На учениях было задействовано несколько мобильных лабораторных комплексов: мобильный комплекс СПЭБ (специализированная противоэпидемиологическая бригада), мобильная лаборатория индикации и мониторинга, пневмокаркасная мобильная лаборатория. На их базе решались задачи по тестированию панелей зашифрованных проб и тактические задачи по вопросам выдвижения лабораторий и медицинского обеспечения сотрудников мобильных лабораторий. Специалистами также была проведена симуляция и ликвидация аварий с патогенными биологическими агентами.
 
Ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Василий Куклев рассказал об опыте проведения учений.
 

Первые международные учения были проведены в 2019 году, а в 2021 году состоялись учения с участием представителей ВОЗ и мобильных лабораторий из стран дальнего зарубежья. По результатам учений в этом году мы выявили некоторые направления, требующие дальнейшего тесного сотрудничества. В их числе - формирование реестра специалистов по работе на ЧС с применением мобильных лабораторий. Он создается с целью быстрого реагирования в случае возникновения опасной эпидемиологической ситуации на пространстве СНГ. Мы тесно взаимодействуем со странами СНГ и уверены, что в дальнейшем наше сотрудничество будет только усиливаться", - рассказал Василий Куклев.

 
Установление устойчивых межнациональных связей и развитие диалога - один из основных приоритетов Российской Федерации в рамках развития гуманитарных проектов со странами СНГ. Многосторонний обмен опытом в сфере медицины и образования способствует геополитической стабильности и экономическому развитию дружественных государств.
 

В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты

21.10.2022, 18:51 7521
В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 21 октября, завершился этап регистрации кандидатов на выборах президента.
 
Следующий этап - это предвыборная агитация. 19 ноября наступит день тишины перед выборами.
 
На внеочередных выборах главы государства зарегистрированы шесть кандидатов.
 
  • Касым-Жомарта Токаева, действующий президент, выдвинут от народной коалиции. Его кандидатуру поддержали партия Amanat, "Ак жол" и Народная партия Казахстана.
  • Мейрам Кажыкен, директор Института исследований современного общества, выдвинут от содружества профсоюзов "Аманат".
  • Жигули Дайрабаев выдвинут партией "Ауыл". Летом 2022 года избран председателем комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен".
  • Каракат Абден выдвинута Национальным альянсом профессиональных соцработников. Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, внештатный советник акима Астаны по социальным вопросам, член общественного совета столицы.
  • Салтанат Турсынбекова представляет общественное объединение "Қазақ аналары - дәстүрге жол". Является заместителем председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, членом общественного совета Астаны.
  • Нурлан Ауесбаев, руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана - кандидат от оппозиции.
 
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября.
 

Законопроект "О развитии агломераций" представило Миннацэкономики

21.10.2022, 13:57 12861
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков представил в мажилисе законопроект "О развитии агломераций".
 

Законопроектом вводится определение термина "агломерация". Также внедряется новая модель управления агломерациями. На республиканском уровне вопросы по развитию агломераций будут выноситься на рассмотрение совета по агломерациям, который будет являться консультативно-совещательным органом при правительстве", - сообщает пресс-служба ведомства.

 
Там подчеркнули, что на региональном уровне будут созданы местные советы агломераций как площадки взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области для решения конкретных вопросов скоординированного развития территории агломерации.
 
При этом акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями:
 
  • участие в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации;
  • подготовка и подписание соответствующего соглашения;
  • участие в создании и деятельности местного совета агломерации;
  • разработка комплексного плана развития агломерации.
 

Данные полномочия позволят преодолеть дисбалансы в экономическом развитии между городом-центром и пригородной зоной", - сообщает министерство.

 
Местные исполнительные органы городов Астаны, Алматы и Шымкента смогут координировать деятельность субъектов по реализации генплана развития и застройки городов-центров и комплексной схемы градостроительного планирования пригородной зоны.
 
А также организовывать:
 
  • разработку проекта генплана;
  • развитие и застройку городов и пригородных зон.

Согласовывать проекты госнормативов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, применяемых на этих территориях.
 
Предлагаемые нормы необходимы для синхронизации планирования, эффективного использования территории населенных пунктов, расположенных в пригородной зоне города-центра, согласованного использования земельных участков.
 

Предоставление акиматам городов республиканского значения и столицы возможности совместного финансирования социальных проектов на территории всей агломерации позволит решить острую проблему нехватки школ, больниц и т.д. в прилегающей области, а также перезагруженности таких социальных объектов в городе", - заключил вице-министр нацэкономики.

 
В целом планируется внесение изменений в Бюджетный и Земельный кодексы, а также в 5 действующих законов.
 

Долги по зарплате в Казахстане составляют более 1,2 миллиарда тенге

21.10.2022, 13:19 13676
Долги по зарплате в Казахстане составляют более 1,2 миллиарда тенге
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Задолженность по заработной плате в Казахстане на 14 октября составила 1,24 млрд тенге, рассказал на брифинге в службе центральных коммуникаций главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов.
 

Особую озабоченность вызывают вопросы задолженности по заработной плате. По состоянию на 14 октября на 60 предприятиях республики имеется задолженность по зарплате на сумму 1,24 млрд тенге перед 1821 работником. Наибольшая задолженность перед работниками наблюдается в областях Абай - 218,7 млн тенге, Жетісу - 22,9 млн тенге и в Астане - 19,3 млн тенге", - отметил Оспанкулов.

 
По его словам, с начала года при содействии местных органов инспекции труда выплачено около 4,1 млрд тенге задолженности по заработной плате, тем самым защищены права 16,4 тысячи работников.
 
Он отметил, что в целях повышения результативности погашения задолженности по зарплате по инициативе МТСЗН внесены изменения в законодательство, в результате чего предписание о выплате работодателем зарплаты приобрело обязательную силу исполнительного документа. Таким образом, в настоящее время после истечения срока исполнения предписания оно передается частным судебным исполнителям для принудительного исполнения. В текущем году передано 47 материалов.
 
Председатель КТСЗ также добавил, что местными исполнительными органами проводится работа с работодателями по повышению заработных плат работников. В результате с начала года 1,9 тысячи работодателей подняли заработную плату более 1,2 млн работникам от 5 до 50%.
 
Главный госинспектор труда подчеркнул, что в соответствии с Трудовым кодексом работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за равный труд, а также равные производственно-бытовые условия без какой-либо дискриминации.
 

Обсуждены состояние и перспективы развития военного сотрудничества Казахстана и Японии

20.10.2022, 19:52 27146
Фото: МО РК
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В формате видео-конференц-связи прошли переговоры между главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майором Талгатом Койбаковым и начальником штаба Сухопутных войск Сил самообороны Японии генералом Йошидой Иошихиди, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Стороны поздравили друг друга с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Японией, обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества.
 
Генерал-майор Талгат Койбаков и генерал Йошида Иошихиди выразили заинтересованность в развитии сотрудничества по линии военного образования и науки. В ходе переговоров были также обсуждены аспекты взаимодействия в сфере подготовки миротворцев, военно-полевой медицины и РХБ-защиты.
 

Казахстан договорился с Кипром о выдаче преступников

20.10.2022, 18:48 28441
Казахстан договорился с Кипром о выдаче преступников
Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
Никосия. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 20 октября, в Никосии состоялась церемония подписания договоров между Казахстаном и Кипром о выдаче, а также о правовой помощи по уголовным делам, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
 
Договоры подписаны генеральным прокурором Бериком Асыловым и министром юстиции и общественного порядка Кипра Стефи Драку.
 
Договор о выдаче позволит сторонам экстрадировать разыскиваемых лиц, совершивших преступления в одном государстве и скрывающихся в другом, для их привлечения к уголовной ответственности и приведения судебных приговоров в исполнение.
 
Договор о правовой помощи по уголовным делам даст правоохранительным и специальным органам обеих стран возможность получать доказательства вины подозреваемых и обвиняемых, в том числе арестовывать и конфисковывать деньги и иное имущество, добытое преступным путем. Договор окажет содействие работе созданной по поручению президента межведомственной комиссии по вопросам незаконной концентрации экономических ресурсов.
 

В Казахстане 35 рынков занизили свои доходы на 140 млрд тенге - Смаилов

20.10.2022, 18:14 29391
В Казахстане 35 рынков занизили свои доходы на 140 млрд тенге - Смаилов
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане прорабатывается вопрос введения лицензирования деятельности торговых рынков, которое исключает необходимость дополнительного ужесточения механизмов государственного контроля и надзора, сообщил в ответе на запрос сенатора Андрея Лукина премьер-министр Алихан Смаилов.
 

Установление единого разрешительного документа для торговых рынков позволит уполномоченным органам выявлять нарушения установленных требований", - подчеркнул глава правительства.

 
Также, по его словам, ведется работа по внесению изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях в части введения ответственности администрации и владельцев торговых объектов за функционирование объекта с нарушением требований законодательства в области торговой деятельности.
 
Также будет разработана единая информационная платформа, которая позволит контролировать рынки без обязательного посещения.
 

Также на сегодня в целях обеспечения принятия своевременных мер Министерством финансов на постоянной основе проводится камеральный контроль в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность в качестве торговых рынков. Так, по 35 из них установлено занижение дохода на 140 млрд тенге и приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщил Смаилов.

 
Он подчеркнул, что вопрос совершенствования сферы регулирования торговой деятельности находится на постоянном контроле правительства.
 

Президент Казахстана посетил швейную фабрику в Талдыкоргане

20.10.2022, 14:50 29916
Президент Казахстана посетил швейную фабрику в Талдыкоргане
Фото: akorda.kz
Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в область Жетысу ознакомился с работой ТОО "Жетысуская швейная фабрика "Айсұлу", которая открылась в июне в Талдыкоргане, сообщает пресс-служба Акорды.
 
На фабрике работают преимущественно граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения. В частности, здесь трудятся 26 многодетных матерей, 36 матерей-одиночек, 11 граждан с ограниченными возможностями.

 
По словам руководителя предприятия, на производстве созданы безопасные условия труда, работники обеспечены бесплатным трехразовым питанием, предусмотрен транспорт для развозки персонала.
 
Сегодня предприятие на современном швейном оборудовании осуществляет пошив одноразовых медицинских изделий (масок, халатов, комбинезонов) и спецодежды.

 

Касым-Жомарт Токаев назвал фабрику хорошим примером развития малого и среднего бизнеса в области", - добавили в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью Жетысу.
 

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