Свыше ста наблюдателей от стран СНГ прибудут в Казахстан накануне выборов президента

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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан для наблюдения за президентскими выборами прибудут свыше ста наблюдателей от стран Содружества Независимых Государств, сообщил в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии заместитель председателя исполкома СНГ Ильхом Нематов.

По его словам, с 27 октября миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу избирательной кампании предстоящих выборов.

Сегодня мы открываем штаб, который будет заниматься вопросами распределения наблюдателей за выборами. Миссию возглавляет председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев", - цитирует sputnik.kz Ильхома Нематова.

Он сообщил, что в состав миссии войдут представители всех стран СНГ - более 100 человек, 10 из которых - долгосрочные наблюдатели, информирует zakon.kz.

23 человека уже прибыли и получили аккредитацию. Краткосрочные наблюдатели прибудут в Казахстан за два-три дня до выборов. Естественно, будем стараться охватить все регионы и избирательные участки", - заявил Ильхом Нематов.

По его словам, также будет создан координационный совет с участием всех руководителей групп наблюдателей. Итоги работы миссии озвучат 21 ноября.

Напомним, внеочередные выборы президента РК пройдут 20 ноября.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью. Он сообщил о необходимости пересмотреть количество и продолжительность срока полномочий президента.

Также глава государства предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года.