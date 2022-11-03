Система Orphus

Тотальную проверку всех проектов по линии государственно-частного партнерства проведет Генпрокуратура

02.11.2022, 14:10 17651
Тотальную проверку всех проектов по линии государственно-частного партнерства проведет Генпрокуратура
Фото: gov.kz
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура приступила к масштабной проверке всех проектов по линии государственно-частного партнерства.
 

В надзорном органе считают, что это направление превратилось в кормушку для чиновников", - сообщает Telegram-канал Kozachkov offside.

 

Согласно сведениям Счетного комитета по контролю над исполнением республиканского бюджета, на каждый тенге привлеченных частных инвестиций приходится 2,1 тенге бюджетных денег. Такое соотношение противоречит международной практике применения ГЧП и привело к росту государственных обязательств до 16,6 трлн тенге", - говорится в опубликованном на канале поручении генерального прокурора областным ведомствам.

 
Так, в Павлодарской области при совместной работе акимата и частного партнера по модернизации городского уличного освещения допущено удорожание стоимости оборудования более чем в 10 раз. В итоге из бюджета переплачено более 1 млрд тенге. Виновные осуждены, подчеркнули в Генпрокуратуре.
 
Многочисленные нарушения во время проведения конкурсных процедур при определении субъектов ГЧП также зафиксированы в Туркестанской области. Там завышались баллы отдельным предпринимателям. В этом же регионе за получение взятки от частного партнера осужден бывший аким Кентау.
 

Не исключено, что под видом ГЧП должностные лица реализуют проекты, не имеющие признаков частного партнерства", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

 
В настоящее время в стране идет реализация 1040 проектов ГЧП на общую сумму 2,4 трлн тенге. Наибольшая сумма принятых государством обязательств по проектам наблюдается в Туркестанской и Атырауской областях и Астане.
 

Учитывая значительные объемы осваиваемых государственных средств и коррупционных рисков, поручаю провести анализ состояния законности в сфере ГЧП во всех сферах экономики за период с 2016 по 2021 годы и истекший период 2022 года", - говорится в поручении.

 
Вся информация должна быть предоставлена ведомству до 17 ноября 2022 года.
 

новости по теме

Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте в Карагандинской области

03.11.2022, 10:27 1111
Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте в Карагандинской области
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте АО «АрселорМиттал Темиртау».

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области, сообщает пресс-служба главы государства.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте АО «АрселорМиттал Темиртау». Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Правительству и акиму Карагандинской области поручено принять оперативные меры по установлению причин аварии и оказать соответствующую помощь семьям погибших и пострадавших", – говорится в телеграмме.


3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в Шахтинске, АО "АрселорМиттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате ЧП погибли пять человек.
 

Токаев подписал закон "Об амнистии"

02.11.2022, 17:02 13951
Токаев подписал закон "Об амнистии"
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "Об амнистии", сообщила пресс-служба Акорды.
 
Текст закона публикуется в печати.
 
Напомним, в конце октября депутаты сената парламента РК приняли закон "Об амнистии". Он предусматривает прекращение уголовных дел в отношении ряда участников январских событий.
 
Основной целью законопроекта является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков.
 
Проектом закона предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.
 
Лицам, совершившим тяжкие преступления, законопроектом сокращаются назначенные судами наказания на три четверти, особо тяжкие преступления - вполовину.
 
Кроме того, проектом закона предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц - трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов.
 
Не подлежат амнистии лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
 
Напомним, под амнистию попадают 1520 человек, находящихся в данный момент под следствием или уже осужденных, из которых: на этапе досудебного расследования - 383 подозреваемых по 391 уголовному делу; в производстве суда - 102 подозреваемых по 36 делам.
 

Поправки в закон о пенсионном обеспечении сотрудников ЕЭК и суда ЕЭС подписал Токаев

02.11.2022, 15:47 15341
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации", сообщает Акорда.
 
Напомним, инициатором данных изменений выступила российская сторона. Ею было предложено изменить срок выслуги лет, необходимый для получения пенсии.

В настоящее время бывшим сотрудникам специализированных органов (Федеральная таможенная служба России, МВД России, ФСБ России и др.), имеющим специальные звания, периоды работы в ЕЭК и суде Союза при определении права на пенсию за выслугу лет не засчитываются.

Вступление в силу протокола обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Евразийской экономической комиссии и суде Евразийского экономического союза, наряду с другими категориями граждан, располагающими правом на пенсию за выслугу лет в Российской Федерации.

При этом вопрос касается только пенсионного обеспечения за выслугу лет граждан Российской Федерации по нормам российского законодательства.  
 

Токаев подписал закон о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы

02.11.2022, 15:38 15811
Токаев подписал закон о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы
Фото: МО РК
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», сообщает Акорда.
Текст закона публикуется в печати.
 

В правительстве РК обсудили вопросы прохождения отопительного сезона

02.11.2022, 09:34 22306
В правительстве РК обсудили вопросы прохождения отопительного сезона
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в ходе совещания по вопросам прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "НК "КТЖ" обеспечить стабильную доставку топлива на энергоисточники южных регионов, сообщила пресс-служба правительства РК.
 
Текущий осенне-зимний период начат во всех регионах и проходит стабильно. На электростанциях страны завершен ремонт 5 энергоблоков, 42 котлов и 31 турбины, накоплено 4,3 млн тонн угля и 88 тысяч тонн мазута, что соответствует нормативам. Объекты социальной инфраструктуры и жилые дома к зиме в целом подготовлены. Создан необходимый запас топлива на автономных котельных.
 
Роман Скляр поручил акиматам проводить работу по снижению дебиторской задолженности за коммунальные услуги и энергоисточников за поставленное топливо.
 

В Казахстане перенесут дни отдыха в июле 2023 года

01.11.2022, 19:26 30506
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подготовлен проект постановления правительства Казахстана "О переносе дней отдыха в 2023 году".
 
В соответствии с документом планируется перенести день отдыха с субботы 1 июля 2023 года на пятницу 7 июля 2023 года. 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник – День столицы.
 
В июле 2023 года казахстанцы отдохнут 6, 7, 8 и 9 июля при пятидневной рабочей неделе. При шестидневной рабочей неделе - три дня.
 
Перенос отдыха планируется для рационального использования рабочего времени в период праздничных дней, а также в выходные дни.
 
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 15 ноября.
 

В правительстве РК рассмотрели вопросы передачи некоторых активов в госсобственность

01.11.2022, 08:51 40216
В правительстве РК рассмотрели вопросы передачи некоторых активов в госсобственность
Фото: primeminister.kz
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность и реализации мер в нефтегазовой отрасли, сообщила пресс-служба правительства.
 
В частности, по данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, одна из коммерческих транспортно-логистических компаний Алматинской области, используя преимущественное положение, в период с апреля по декабрь 2021 года получила монопольный доход на сумму порядка 4,3 млрд тенге. В отношении компании проводится досудебное расследование.
 

В октябре от руководства частной организации поступило обращение о передаче в дар государству 100% доли участия в дочернем ТОО", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что рынок "Барыс-4" в Алматы возвращен в госсобственность.
 

Выборы президента: в ЦИК уточнили число избирателей

31.10.2022, 19:21 46816
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 31 октября, в ЦИК по итогам проверки списков территориальными избиркомами представили уточненное число избирателей.

В списки избирателей в общей сумме включены 11 950 485 человек. Исходя из этой численности избирателей будут изготавливаться бюллетени для голосования", - сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров.

В итоге число избирательных бюллетеней для внеочередных выборам президента, включая резерв 1% от общего числа избирателей, включенных в списки, составляет 12 069 990. Бюллетени будут напечатаны на государственном и русском языках.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов