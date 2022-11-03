Тотальную проверку всех проектов по линии государственно-частного партнерства проведет Генпрокуратура

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура приступила к масштабной проверке всех проектов по линии государственно-частного партнерства.
В надзорном органе считают, что это направление превратилось в кормушку для чиновников", - сообщает Telegram-канал Kozachkov offside.
Согласно сведениям Счетного комитета по контролю над исполнением республиканского бюджета, на каждый тенге привлеченных частных инвестиций приходится 2,1 тенге бюджетных денег. Такое соотношение противоречит международной практике применения ГЧП и привело к росту государственных обязательств до 16,6 трлн тенге", - говорится в опубликованном на канале поручении генерального прокурора областным ведомствам.
Так, в Павлодарской области при совместной работе акимата и частного партнера по модернизации городского уличного освещения допущено удорожание стоимости оборудования более чем в 10 раз. В итоге из бюджета переплачено более 1 млрд тенге. Виновные осуждены, подчеркнули в Генпрокуратуре.
Многочисленные нарушения во время проведения конкурсных процедур при определении субъектов ГЧП также зафиксированы в Туркестанской области. Там завышались баллы отдельным предпринимателям. В этом же регионе за получение взятки от частного партнера осужден бывший аким Кентау.
Не исключено, что под видом ГЧП должностные лица реализуют проекты, не имеющие признаков частного партнерства", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
В настоящее время в стране идет реализация 1040 проектов ГЧП на общую сумму 2,4 трлн тенге. Наибольшая сумма принятых государством обязательств по проектам наблюдается в Туркестанской и Атырауской областях и Астане.
Учитывая значительные объемы осваиваемых государственных средств и коррупционных рисков, поручаю провести анализ состояния законности в сфере ГЧП во всех сферах экономики за период с 2016 по 2021 годы и истекший период 2022 года", - говорится в поручении.
Вся информация должна быть предоставлена ведомству до 17 ноября 2022 года.