Тотальную проверку всех проектов по линии государственно-частного партнерства проведет Генпрокуратура

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура приступила к масштабной проверке всех проектов по линии государственно-частного партнерства.

В надзорном органе считают, что это направление превратилось в кормушку для чиновников", - сообщает Telegram-канал Kozachkov offside .

Согласно сведениям Счетного комитета по контролю над исполнением республиканского бюджета, на каждый тенге привлеченных частных инвестиций приходится 2,1 тенге бюджетных денег. Такое соотношение противоречит международной практике применения ГЧП и привело к росту государственных обязательств до 16,6 трлн тенге", - говорится в опубликованном на канале поручении генерального прокурора областным ведомствам.

Так, в Павлодарской области при совместной работе акимата и частного партнера по модернизации городского уличного освещения допущено удорожание стоимости оборудования более чем в 10 раз. В итоге из бюджета переплачено более 1 млрд тенге. Виновные осуждены, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Многочисленные нарушения во время проведения конкурсных процедур при определении субъектов ГЧП также зафиксированы в Туркестанской области. Там завышались баллы отдельным предпринимателям. В этом же регионе за получение взятки от частного партнера осужден бывший аким Кентау.

Не исключено, что под видом ГЧП должностные лица реализуют проекты, не имеющие признаков частного партнерства", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В настоящее время в стране идет реализация 1040 проектов ГЧП на общую сумму 2,4 трлн тенге. Наибольшая сумма принятых государством обязательств по проектам наблюдается в Туркестанской и Атырауской областях и Астане.

Учитывая значительные объемы осваиваемых государственных средств и коррупционных рисков, поручаю провести анализ состояния законности в сфере ГЧП во всех сферах экономики за период с 2016 по 2021 годы и истекший период 2022 года", - говорится в поручении.

Вся информация должна быть предоставлена ведомству до 17 ноября 2022 года.