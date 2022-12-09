Майнеры будут платить налоги на электроэнергию и добытую криптовалюту

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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Скоро процесс производства криптовалюты в Казахстане будет полностью узаконен. Вчера в мажилисе депутаты единогласно проголосовали за специально разработанное законодательство.
Принятые законопроекты определяют то, какие именно налоги будут обязаны платить майнеры, в документах закреплено и то, на каких условиях они начнут получать доступ к электроснабжению. Высасывать последние соки из энергосистемы того или иного региона у них уже не получится. Пользоваться ресурсами электросетей майнинговые фермы смогут только при условии наличия профицита энергии. Другой вариант - импортная энергия, возобновляемые источники или же собственная генерация, сообщает телеканал КТК.
Определили в новом законодательстве и требования по расположению майнинговых серверов, и правила информационной безопасности. Кроме того, каждая компания, которая занимается производством криптовалюты на территории нашей страны, должна будет иметь специальную лицензию.
Майнеров же мы сделали участниками экономики. То есть они будут платить налоги не только с потребления электроэнергии, они будут платить корпоративный подоходный налог как субъекты предпринимательства - с продукта", - сказала депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.
Ранее сообщалось, что в Казахстане меняют ставки платы за цифровой майнинг.