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Майнеры будут платить налоги на электроэнергию и добытую криптовалюту

08.12.2022, 09:36 16011
Майнеры будут платить налоги на электроэнергию и добытую криптовалюту
Фото: Depositphotos
Мажилис одобрил законопроекты, которые определяют, какие налоги будут обязаны платить майнеры
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Скоро процесс производства криптовалюты в Казахстане будет полностью узаконен. Вчера в мажилисе депутаты единогласно проголосовали за специально разработанное законодательство.

Принятые законопроекты определяют то, какие именно налоги будут обязаны платить майнеры, в документах закреплено и то, на каких условиях они начнут получать доступ к электроснабжению. Высасывать последние соки из энергосистемы того или иного региона у них уже не получится. Пользоваться ресурсами электросетей майнинговые фермы смогут только при условии наличия профицита энергии. Другой вариант - импортная энергия, возобновляемые источники или же собственная генерация, сообщает телеканал КТК.

Определили в новом законодательстве и требования по расположению майнинговых серверов, и правила информационной безопасности. Кроме того, каждая компания, которая занимается производством криптовалюты на территории нашей страны, должна будет иметь специальную лицензию.

Майнеров же мы сделали участниками экономики. То есть они будут платить налоги не только с потребления электроэнергии, они будут платить корпоративный подоходный налог как субъекты предпринимательства - с продукта", - сказала депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.


Ранее сообщалось, что в Казахстане меняют ставки платы за цифровой майнинг.
 

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Президент принял вновь избранного председателя Верховного суда

08.12.2022, 19:13 16446
Президент принял вновь избранного председателя Верховного суда
Фото: пресс-службы Акорды
Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял нового председателя Верховного cуда Асламбека Мергалиева. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития судебной системы, сообщает пресс-служба Акорды.

Председатель Верховного cуда поделился своим видением концептуальных направлений совершенствования судебной системы с целью обеспечения верховенства права и повышения доверия к судам.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы, обозначенных в его послании народу Казахстана.

Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили кандидатуру Асламбека Мергалиева на должность председателя Верховного суда. После голосования Асламбек Мергалиев принес присягу, дав обещание честно и добросовестно исполнять свои обязанности.
 

Глава государства принял председателя мажилиса

08.12.2022, 18:36 18081
Глава государства принял председателя мажилиса
Фото: пресс-служба Акорды
Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи председатель мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты, сообщает пресс-служба Акорды.

В настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты.

Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой. Теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула. Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат.

Спикер также сообщил о работе общественной палаты при мажилисе. В нее вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов.

Глава государства также был проинформирован о работе общественной приемной нижней палаты парламента и проектах по повышению открытости мажилиса.
 

Форум регионов Казахстана и России пройдет в Костанае в следующем году

08.12.2022, 17:38 21481
О подготовке к мероприятию президенту доложил глава региона Кумар Аксакалов
Костанай. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Костанайской области Кумар Аксакалов доложил президенту о подготовке к ХІХ форуму регионов Казахстана и России, который состоится в Костанае в 2023 году, сообщает Акорда.

По итогам встречи глава государства поручил новому руководителю области продолжить работу по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния населения.

Токаев также отметил важность обеспечения модернизации сел путем всесторонней поддержки и развития агропромышленного комплекса, обновления инфраструктуры и улучшения транспортно-логистической отрасли.
 

Зачем Казахстану фонд оборонной промышленности, рассказал Ускенбаев

08.12.2022, 17:13 22716
Зачем Казахстану фонд оборонной промышленности, рассказал Ускенбаев
Фото: Минобороны РК
Задача государства - обеспечить Министерству обороны необходимые виды вооружения
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд оборонной промышленности нужен для того, чтобы обеспечить Министерству обороны необходимые виды вооружения, заявил, отвечая на вопросы журналистов, в кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Дело в том, что в оборонной промышленности работают не только госпредприятия, но и частные, а также инвесторы. Получается, что по существующим соглашениям банки практически не финансируют оборонную промышленность. Это связано с ограничениями. Банкам ставят условие, чтобы привлекаемые финансы не участвовали в каких-то военных разработках. Но безопасность страны мы должны обеспечивать", - пояснил Ускенбаев.


Поэтому, по его словам, в Казахстане должен быть институт, который будет финансировать оборонную промышленность.

Министерство обороны должно заниматься защитой страны, а не производством. Его задача - сказать: "Дайте мне оружие, я буду защищать Родину", - заявил министр.


По его словам, задача государства - обеспечить Министерству обороны необходимые виды вооружения. При этом он не смог ответить на вопрос, сколько средств понадобится на создание такого фонда.

Для этого сначала нужно понять, какие виды вооружения нужны и кто будет готов его производить. Исходя из этого будем смотреть", - объяснил Ускенбаев.


 

Акимом Астаны назначен Женис Касымбек

08.12.2022, 16:41 24106
Акимом Астаны назначен Женис Касымбек
Фото: gov.kz
До назначения на пост главы столицы Касымбек занимал пост акима Карагандинской области
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев назначил Жениса Касымбека акимом Астаны, сообщает Акорда.

Женис Касымбек родился в 1975 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "архитектор-дизайнер". В 2001 году - Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности "государственное и местное управление".

Карьера:

Трудовую деятельность начал в 1997 году стажером-исследователем в Казахской государственной архитектурно-строительной академии.

С 1998 по 2000 год возглавлял отдел комитета по антимонопольной политике РК. Работал директором департамента водного транспорта МТК РК.

С 2004 по 2005 год был директором РГП "Актауский международный морской торговый порт".

В ноябре 2005 года назначен вице-министром транспорта и коммуникаций. Затем был ответственным секретарем Министерства транспорта и коммуникаций. Позднее занимал пост министра транспорта и коммуникаций.

После этого работал министром по инвестициям и развитию, министром индустрии и инфраструктурного развития.

25 февраля 2019 года стал заместителем премьер-министра РК.

19 сентября 2019 года назначен акимом Карагандинской области.
 

"АрселорМиттал Темиртау" предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации - Смаилов

08.12.2022, 16:28 24596
Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов
Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов, заявил на встрече с активом Карагандинской области премьер-министр Алихан Смаилов.

Серьезную обеспокоенность вызывает положение дел на "АрселорМиттал Темиртау", где отмечаются низкие темпы модернизации и ухудшение технологического состояния, а пренебрежение промышленной безопасностью приводит к увеличению числа летальных случаев", - заявил Смаилов.


Он отметил, что сегодня на производстве произошла очередная трагедия, в результате которой погиб работник предприятия.

Это все является прямой ответственностью руководства компании. В этой связи им предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов", - подчеркнул глава правительства.


Он также отметил необходимость в целом вести работу по снижению негативного влияния промышленных производств на экологическую обстановку, развитию индустриальной зоны "Сарань", подготовке квалифицированных специалистов, держать на контроле вопросы своевременной выплаты зарплат и предупреждения несчастных случаев на производстве.

На встрече премьер-министр также поручил руководству области продолжать реализацию мер по развитию региональной экономики, инфраструктуры, предпринимательства и социальной сферы.

Одним из основных приоритетов Алихан Смаилов назвал недопущение резкого и необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

Нужно вести работу по насыщению рынка качественной продукцией отечественного производства. Ее широкий ассортимент и большое количество будут сдерживать рост цен. Акимату надо работать над этим", - отметил он.

 

Токаев проведет расширенное заседание правительства 12 декабря

08.12.2022, 14:31 26996
Токаев проведет расширенное заседание правительства 12 декабря
Фото: кадр из видео
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Расширенное заседание правительства состоится 12 декабря под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании будут рассмотрены отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы правительства на 2023 год.

Ранее сообщалось, что Токаев принял акимов нескольких областей.
 

Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области

08.12.2022, 13:40 29141
Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области
Фото: gov.kz
Глава государства подписал соответствующий указ
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермаганбета Булекпаева акимом Карагандинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Назначить Булекпаева Ермаганбета Кабдуловича акимом Карагандинской области", - говориться в тексте указа.


Ермаганбет Булекпаев родился в 1975 году в селе Успенка Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юрист", Евразийский университет имени Гумилева по специальности "экономист".

Карьера:

1996-1998 годы - экономист Павлодарского филиала ОАО "Казкоммерцбанк", директор представительства информационно-коммерческого центра "Бизнес-информ";

1998-2003 годы - главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления экспортного контроля и лицензирования экспорта и импорта Министерства индустрии и торговли РК

2003 год - помощник депутата сената парламента Республики Казахстан;

2003-2005 годы - помощник акима Павлодарской области;

2005-2006 годы - заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области;

с 04.2006 по 09.2006 - руководитель аппарата акима города Павлодара;

с 09.2006 по 11.2008 - аким Павлодарского района;

с 11.2008 по 06.2009 - начальник управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области;

с 06.2009 по 07.2011 - начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель дисциплинарного совета в Карагандинской области;

с 07.2011 по 07.2013- начальник управления Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан - председатель дисциплинарного совета по Южно-Казахстанской области;

с 07.2013 по 11.2015 - аким района Сарыарка города Астаны;

с 11.2015 по 20.2016 - аким района Алматы города Астаны;

с 20.10.2016 по 02.2018 - аким района Есиль города Астана;

с 02.2018 по 12.2018 - государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан;

с 12.2018 по 09.2020 - заместитель акима Карагандинской области;

с 09.2020 по 08.12.2022 - аким города Караганды.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, на рассмотрение депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима региона - Сержан Аймаков и Ермаганбет Булекпаев.

Результаты открытого голосования сложились следующим образом: кандидатуру Сержана Аймакова поддержали 40 депутатов, за Ермаганбета Булекпаева голоса отдали 138 депутатов. Всего в собрании приняло участие 178 депутатов.
 

 

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