Двенадцать улиц и площадь переименовали в Астане

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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере строительной отрасли в 2023 году планируется ввод 15,3 млн квадратных метров жилья, или 143,5 тысячи новых жилищ. Об этом сообщили в ходе расширенного заседания коллегии МИИР РК с участием премьер-министра Алихана Смаилова.





В рамках совершенствования механизмов ценообразования, а также в целях исключения инфляционных рисков МИИР РК утвержден индекс стоимости для строительства.





По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулана Дауылбаева, для недопущения завышения сметной стоимости строительства исключено применение прайс-листов в проектно-сметной документации.





Для недопущения завышения сметной стоимости разработаны сборники единичных сметных цен. Это в свою очередь сокращает трудоемкость составления сметной документации и упрощает процесс экспертизы смет", - добавил вице-министр.





К слову, для обеспечения прозрачности в строительной отрасли и ЖКХ внедряются цифровые технологии. Так, система eQurylys обеспечивает строительный контроль от рытья котлована до ввода жилья в эксплуатацию. Платформа "Е-Шанырак" объединяет системы субъектов ЖКХ и обеспечивает прозрачность управления жилищным фондом, мониторинг и анализ сферы ЖКХ.





В целях исключения хаотичной застройки по поручению главы государства разработаны стандарты комплексной застройки городов, которые обеспечат формирование привлекательных общественных пространств и инфраструктуры. Так, акиматами разрабатываются проекты современного облика городов с применением малых архитектурных форм и благоустройства.





Также для эффективного планирования, исключения незаконной точечной застройки и соблюдения интересов общественности законодательно внедряется единая градостроительная экспертиза градпроектов всех уровней.





Напомним, что в соответствии с поручением главы государства МИИР РК начата разработка Строительного кодекса, который определит регуляторные приоритеты, цели устойчивого развития отрасли, механизмы ценообразования, решит системные отраслевые проблемы и сократит ряд подзаконных актов.





Кроме того, в 2023 году министерство намерено продолжить работу по совершенствованию действующего законодательства в сфере промышленного развития в целях производства продукции среднего и высокого переделов. Также ожидается принятие отраслевых планов и региональных программ импортозамещения.





По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, до конца года запланировано введение 149 новых проектов на 1,1 трлн тенге с созданием 16,3 тысячи постоянных рабочих мест.





В соответствии с поручением главы государства в декабре прошлого года министерством утверждена концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года. Это основополагающий документ, который формирует видение дальнейшего развития отрасли.





Для увеличения транзитного потенциала страны уже начаты крупные инфраструктурные проекты в сфере железнодорожной отрасли. В частности, в ноябре 2022 года начато строительство одного из крупных проектов в сфере ж/д транспорта - вторых путей железнодорожного участка Достык - Мойынты. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность участка в 5 раз (с 12 до 60 пар поездов).





В текущем году планируем начать строительство обводной ж/д линии ст. Алматы, а также продолжить работу по ликвидации узких мест на транзитных участках. До конца текущего года будут завершены работы по разработке технических документаций таких проектов, как Дарбаза - Мактарал, Бахты - Аягоз, после чего планируем приступить к строительству указанных проектов", - сказал глава ведомства.





Для повышения качества строительства дорог по поручению президента до конца текущего года будут внедрены условия международных правил FIDIC, оптимизированы более 1200 имеющихся нормативов в отрасли путем создания основных 50 нормативов.





Кроме этого, осуществляется переход к реализации автодорожных проектов по принципу ЕРСМ-контракта, что позволит одному исполнителю вести полный жизненный цикл проекта - от стадии проектирования до дальнейшего содержания данного участка на протяжении 10 лет.





Министерством будет продолжена работа по обеспечению устойчивого развития отраслей экономики и повышению благосостояния населения. Будут приняты все необходимые меры для качественной и своевременной реализации поставленных президентом задач", - подчеркнул Марат Карабаев.