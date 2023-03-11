Токаеву доложили о перспективах развития КазНУ

В учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, который представил результаты академической, научно-исследовательской и инновационной деятельности, новые направления и перспективы развития университета, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, который представил результаты академической, научно-исследовательской и инновационной деятельности, новые направления и перспективы развития университета, сообщает Акорда.





Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов, в том числе 2,8 тысячи иностранных граждан из 54 стран мира.





Кроме того, реализуются 542 образовательные программы, увеличено количество научных центров и проектов. В 2022 году заключено более 30 договоров с ведущими университетами США, Великобритании, Японии, Франции, ОАЭ, Турции. Филиалы вуза действуют в Стамбуле и Бишкеке. В Алматы на базе университета открыт филиал МИФИ (Москва).





Жансеит Туймебаев сообщил, что в 2022 году повышена заработная плата профессорско-преподавательского состава. Кроме того, выполнен ремонт учебных корпусов, лабораторий и общежитий. По решению суда в собственность КазНУ возвращены два земельных участка.





Президент Казахстана указал на важность дальнейшего развития университета и акцентировал внимание на необходимости укрепления международного статуса вуза, усиления научно-исследовательской деятельности.



