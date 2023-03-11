10.03.2023, 16:17 24641
Токаеву доложили о перспективах развития КазНУ
В учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов
Фото: Акорда
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, который представил результаты академической, научно-исследовательской и инновационной деятельности, новые направления и перспективы развития университета, сообщает Акорда.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что в учебном заведении сегодня обучаются более 24 тысяч студентов, в том числе 2,8 тысячи иностранных граждан из 54 стран мира.
Кроме того, реализуются 542 образовательные программы, увеличено количество научных центров и проектов. В 2022 году заключено более 30 договоров с ведущими университетами США, Великобритании, Японии, Франции, ОАЭ, Турции. Филиалы вуза действуют в Стамбуле и Бишкеке. В Алматы на базе университета открыт филиал МИФИ (Москва).
Жансеит Туймебаев сообщил, что в 2022 году повышена заработная плата профессорско-преподавательского состава. Кроме того, выполнен ремонт учебных корпусов, лабораторий и общежитий. По решению суда в собственность КазНУ возвращены два земельных участка.
Президент Казахстана указал на важность дальнейшего развития университета и акцентировал внимание на необходимости укрепления международного статуса вуза, усиления научно-исследовательской деятельности.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева.
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11.03.2023, 10:05 2026
Провести аудит сейсмобезопасности в Алматы поручил Смаилов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Алматы поручил МЧС и руководству города в кратчайшие сроки провести сейсмоаудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности.
Он отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом города следует в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности, подчеркнул глава правительства.
Необходимо использовать мировой опыт этих в вопросах, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля", - сказал Смаилов.
В целом он акцентировал внимание на необходимости улучшить градостроительную политику в городе, что особенно актуально на фоне обсуждения и согласования проекта Генерального плана Алматы до 2040 года.
Акимату нужно учесть допущенные при строительстве города ошибки по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также требуется обратить особое внимание на высотность и плотность застройки с сохранением историко-культурного наследия", - подчеркнул Смаилов
Он обозначил важность комплексной реализации мер по решению экологических проблем города и оперативной доработки плана развития Алматинской агломерации.
Также Смаилов отметил, что за последние 10 лет темпы роста заработной платы в Алматы остаются ниже среднего показателя по республике.
Нужно обеспечить ежегодный рост реальных денежных доходов алматинцев. Это комплексная работа. Прежде всего, следует сосредоточиться на создании новых высокооплачиваемых рабочих мест и сохранении высокой динамики привлечения инвестиций", - сказал Смаилов.
По его словам, работа по повышению доходов населения напрямую связана с реализацией мер сдерживания инфляции. Поэтому необходимо внимательно следить за ценообразованием на рынках, включая "Алтын орду", так как деятельность местных перекупщиков влияет на стоимость продуктов и других товаров не только в городе, но и по всей стране.
Премьер-министр добавил, что параллельно нужно проработать вопрос создания дополнительных торговых площадок в восточной и северной частях Алматинской агломерации для развития конкуренции, а также обеспечить эффективную работу региональной комиссии по расследованию посреднических схем.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение. По итогам заключения прогнозной комиссии, заседавшей 10 марта, на предстоящей неделе на территории Алматы, Алматинской области и области Жетісу возможны небольшие толчки, ощутимостью до 3-3,5 балла.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
10.03.2023, 19:46 17541
Смаилов ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней
Строительство научного центра на 350 коек планируется завершить в конце 2023 года
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Алматы ознакомился с ходом строительства Национального научного центра инфекционных болезней, сообщает пресс-служба главы правительства.
Строительство научного центра на 350 коек планируется завершить в конце 2023 года. Помимо стационара, в нем будут расположены научно-исследовательские и учебные центры, лаборатории, кафедры медицинских университетов и др.
Премьер-министр отметил, что, по данным ВОЗ, ежегодно 2 млрд людей болеют инфекционными заболеваниями и более 50 млн человек умирают.
Открытие центра позволит снизить заболеваемость и смертность не только от туберкулеза, но и в целом от других инфекционных, в том числе особо опасных, заболеваний. Акимату Алматы необходимо держать вопрос открытия центра на особом контроле", - сказал Алихан Смаилов.
Еще одним пунктом рабочей поездки премьер-министра стало посещение нового спортивного комплекса CHAMPION, построенного в рамках благотворительной инициативы. В нем имеются бассейн, игровой и тренажерный залы, пять фитнес-зон, кафе и др. Пропускная способность комплекса составляет 700 человек в день.
Проект реализован для проведения разноформатных тренировок и соревнований, а также предоставления возможности всем желающим, в особенности детям из социально уязвимых слоев, заниматься спортом.
Алихан Смаилов отметил, что привлечение частных инвестиций в подобные социальные проекты является крайне важным, так как это вносит вклад в укрепление Алматы в качестве города с выраженной культурой здорового образа жизни.
Напомним, в Казахстане из-за позднего диагностирования и нехватки специалистов сохраняется высокая смертность от онкологии.
10.03.2023, 11:55 30256
Казахстанцы, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах в мажилис в 62 странах
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.
Для участия в голосовании граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом, проживающие или находящиеся по частным, служебным, учебным, деловым и туристическим целям в соответствующем иностранном государстве и имеющие действительные паспорта гражданина РК, могут обратиться в дипломатическое или консульское представительство Казахстана, при котором создан избирательный участок", рассказали в МИД РК.
Голосование при загранучреждениях РК будет проводиться в день выборов (воскресенье, 19 марта 2023 года) с 07.00 до 20.00 по местному времени.
Вместе с тем для своевременной и полноценной подготовки процесса голосования за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей", - добавили в пресс-службе.
Напомним, внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента РК состоятся 19 марта 2023 года. По данным ЦИКа, в списки избирателей, переданные на участки местными исполнительными органами, по состоянию на 26 февраля включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.
10.03.2023, 10:03 33701
Россия передала часть имущества на Байконуре Казахстану
Фото: vk.com Администрация города Байконур
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Байконур. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан подписал постановление правительства от 3 марта 2023 года "О принятии имущества в республиканскую собственность", передает корреспондент агентства.
Принять в республиканскую собственность на безвозмездной основе из федеральной собственности Российской Федерации имущество согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.
Согласно приложению, в собственность Казахстану передается следующее имущество:
- космический аппарат 11Ф647М "Экран-М" 1991 года выпуска, его составные части и комплектующие;
- сборочно-защитный блок 11Ф639.М0000-0-01 1993 года выпуска, его комплектующие элементы и запасные инструменты и приспособления;
- система испытаний объектов 11Н6110 1991 года выпуска;
- система 8Г012М1 1986 года выпуска;
- система 8Г013Э1 1986 года выпуска.
10.03.2023, 09:54 33036
Потребителям Темиртау вернут 300 млн тенге за отопление
Во время ремонта на теплосетях были нарушения температурного режима в домах горожан, однако тепловики не делали перерасчета за подачу тепла
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Темиртау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Темиртау проведен анализ в сфере теплоснабжения за период 2022-2023 годы. Защищены права 120 тысяч жителей Темиртау. Об этом сообщили в прокуратуре Карагандинской области.
Установлено, что с началом этого отопительного сезона ТОО "Окжетпес-Т" проводились ремонтные работы на сетях ТЭЦ-2 АО "АрселорМиттал Темиртау", что приводило к частым нарушениям температурного режима в домах горожан. Соответственно, в таких случаях должен производиться перерасчет стоимости услуг за подачу тепла, однако монополистом это не сделано", - сообщили в ведомстве.
По акту надзора прокуратуры предприятием пересчитаны начисления за пользование теплоснабжением 120 тысяч жителей на сумму более 300 млн тенге для (118 362 физических лиц и 1329 субъектов бизнеса).
Напомним, в Казахстане в первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны.
09.03.2023, 19:51 48711
Президент ознакомился с проектом расширения Карачаганака
Фото: Акорда
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Уральск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Рабочую поездку Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область продолжило знакомство с работой консорциума "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО), занимающегося разработкой одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенту представили проект расширения Карачаганака. Как сообщил генеральный директор консорциума Джанкарло Рую, в рамках первого этапа проекта расширения месторождения на 2021-2024 годы ведется работа по строительству 5-го компрессора обратной закачки газа и других производственных объектов. На этом этапе проекта будет инвестировано 970 миллионов долларов и трудоустроено порядка 3500 человек. На следующем этапе в период с 2023 по 2026 годы предусмотрено строительство 6-го компрессора рециркуляции газа. Планируется направить на эти цели 735 миллионов долларов и создать 1300 новых рабочих мест.
Проект расширения Карачаганака позволит поднять уровень добычи жидкой фракции до 46 млн тонн и даст возможность Казахстану и партнерам получить дополнительную выручку.
На сегодняшний день партнерами консорциума совместно с Министерством энергетики разрабатывается технико-экономическое обоснование нового газового завода. Запуск завода позволит увеличить добычу до 4 миллиардов кубометров газа и 0,5-0,6 миллиона тонн пропан-бутановой фракции в год и значительно повысит энергетический потенциал страны.
Глава государства указал на важность строительства нового газового завода. Он также отметил значимый вклад Карачаганака в развитие нефтегазовой отрасли и социально-экономической сферы.
С момента подписания в 1997 году окончательного соглашения о разделе продукции в освоение Карачаганкского месторождения инвесторами на развитие производства было направлено порядка 30 миллиардов долларов.
Консорциум "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." является крупнейшим предприятием региона. Здесь на постоянной основе работает 3,8 тысячи человек. Порядка 20 тысяч человек работают в 142 подрядных организациях, предоставляющих консорциуму различные услуги и продукцию. С начала проекта совокупный вклад КПО в экономику страны составил 57,4 млрд долларов. Из них 45,9 млрд долларов поступили в бюджет в виде налогов, платежей и доли продукции.
В целом консорциум "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." с 1998 года выделил 754,5 млн долларов на реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Западно-Казахстанской области. На эти средства были построены 16 больниц и поликлиник, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, 34 школы и детских сада, театры, дома культуры и другие объекты.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.
09.03.2023, 18:50 50746
Президент побеседовал со 100-летним ветераном войны и с 96-летним краеведом
Фото: Акорда
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Уральск. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев посетил дом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Гапича и поздравил его со 100-летним юбилеем. Глава государства отметил, что жизненный путь ветерана - это пример служения народу, самоотверженного труда и патриотизма, сообщает пресс-служба Акорды.
Не каждый на этом земном шаре может похвастаться, что дошел до такого возраста, тем более вы участник Великой Отечественной войны. Мы с большим уважением относимся к тем, кто прошел через фронт, через дороги войны. После войны вы работали в органах прокуратуры и внесли очень большой вклад в укрепление и развитие нашего государства. Выражаю вам мою благодарность", - сказал президент.
Иван Гапич родился в 1923 году в Акмолинской области, образование получил в Алматы. Он принимал участие в освобождении Польши, Чехословакии и Украины. В послевоенные годы Иван Гапич работал в органах прокуратуры в Карагандинской, Южно-Казахстанской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.
Касым-Жомарт Токаев также побеседовал с 96-летним местным краеведом, деятелем культуры Жайсаном Акбаем.
Ваш долгий трудовой путь может служить образцом для многих людей. Вы работали по партийной линии, в государственных органах. Внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Желаю крепкого здоровья вам и благополучия вашей семье", - отметил глава государства.
Жайсан Акбай долгие годы проработал в сфере образования и культуры Западно-Казахстанской области. Он также известен своей краеведческой деятельностью в регионе.
Ветеран войны Иван Гапич и ветеран труда Жайсан Акбай поблагодарили президента за внимание и поддержку.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.
09.03.2023, 17:56 52221
Железнодорожную компанию оштрафовали более чем на 480 миллионов тенге за монопольное завышение цен
Штраф оплачен в полном объеме
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Атырау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожная компания "РТИ-АНПЗ" в Атырауской области привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства в области защиты конкуренции, сообщает Агентство по развитию и защите конкуренции.
По данным АЗРК, компания злоупотребляла монопольным положением в установлении и поддержании монопольно высоких цен (по услугам текущего отцепочного ремонта вагонов и текущего безотцепочного ремонта) и применении разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям (по договорам на подачу и уборку вагонов, а также по выполнению работ по текущему отцепочному ремонту).
На основании представления Атырауской транспортной прокуратуры департаментом возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ТОО "РТИ-АНПЗ", - говорится в пресс-релизе агентства.
По итогам рассмотрения дела постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Атырау ТОО "РТИ-АНПЗ" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания на общую сумму 485 млн тенге, который оплачен в пользу государства в полном объеме.
Для справки:
Проект "Развитие транспортной инфраструктуры АНПЗ" реализуется совместно с ТОО "АНПЗ" в рамках комплекса мер по модернизации Атырауского НПЗ в соответствии с государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан", - сообщается на сайте компании.
Целью проекта ТОО "РТИ-АНПЗ" будет наличие подъездных путей к нефтеперерабатывающему заводу с пропускной способностью до 5,5 млн тонн нефтепродуктов в год (330 вагонов-цистерн/сутки).
Данный проект обеспечит подготовку вагонов-цистерн под налив всех нефтепродуктов, производимых Атырауским НПЗ.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?