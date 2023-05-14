Токаев рассказал о построении нового Казахстана
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью в эфире китайского телеканала CCTV ответил на вопрос о построении нового Казахстана.
Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на Евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убежден, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой", - сказал Токаев.
Он отметил, что Казахстан добьется успеха в проведении такого рода внешней политики.
Наша историческая судьба - быть миролюбивыми, извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Прежде всего с нашими ближайшими соседями, где Китай играет чрезвычайно важную роль", - сказал глава государства.
Также в интервью президент ответил на вопросы, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем.
В сентябре 2019 года я посетил Китай с государственным визитом. У нас были прекрасные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Мы договорились проводить взаимовыгодную политику сближения наших народов. Это означает, что мы должны продвигать стратегическое партнерство, вечную дружбу между обеими странами. Я думаю, что это в значительной степени отвечает долгосрочным интересам казахского народа, и я твердо привержен этой политике. И, конечно, у нас нет никаких сомнений в важности стратегического партнерства с нашим ближайшим соседом - Китаем", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что РК и КНР достигли отличных результатов в сфере экономического сотрудничества и нужно двигаться дальше.
Также в интервью президент рассказал о любимой китайской еде.
Напомним, Токаев 17-19 мая 2023 года посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику. В Сиане запланированы переговоры главы государства с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства, расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубления культурно-гуманитарных связей.
Президент также планирует встретиться с руководителями крупных китайских компаний. Важным пунктом программы визита станет участие Касым-Жомарта Токаева в работе саммита "Центральная Азия + Китай".