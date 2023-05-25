Президент ратифицировал соглашение ЕАЭС об упрощении таможенных процедур

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Астана. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита", - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита", сообщает Акорда.





Соглашение направлено на упрощение таможенных процедур для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.





Документ предусматривает упрощение для декларантов, имеющих опыт работы с генеральным обеспечением исполнения обязанности по уплате таможенных платежей при совершении транзитных перевозок и отвечающих установленным критериям. Такие декларанты могут предоставлять обеспечение в отношении товаров, перевозимых по нескольким транзитным декларациям, в меньшем размере (на 20%), чем сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в отношении таких товаров.





Кроме того, поручителями, признанными в соответствии с соглашением национальными гарантами, могут применяться упрощения от 10% до 100% от размера финансовой гарантии при соблюдении определенных условий.





Соглашение позволит снизить затраты участников внешнеэкономической деятельности при транзитных перевозках.