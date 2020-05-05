Абаев назначен первым заместителем руководителя администрации президента Казахстана

Нур-Султан. 4 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении Абаева Д.А. первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Назначить Абаева Даурена Аскербековича первым заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан", - говорится в указе президента РК.





Даурен Аскербекович Абаев родился 18 апреля 1979 года в Алматинской области.

В 2001 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В 2006 году Лейденский университет. В 2014 году - Евразийский гуманитарный институт.

В 2001 год - 2003 год работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел Казахстана (референт, атташе, третий секретарь).

В май - декабре 2007 года возглавлял Отдел пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана.

С декабря 2007 года по декабрь 2008 года - главный эксперт, консультант Протокола Президента Республики Казахстан.

В декабре 2008 года - октябрь 2009 года - заместитель пресс-секретаря президента Республики Казахстан.

С октября 2009 года по 2011 год - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

С октября 2011 года по 6 мая 2016 года являлся пресс-секретарем президента Республики Казахстан, а в также советником главы государства.

6 мая 2016 года указом президента назначен главой нового Министерства информации и коммуникаций.

С 25 февраля 2019 года по 4 мая 2020 года - министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

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