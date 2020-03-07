Абаев прокомментировал поездку главы государства в Кордайский район

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал поездку президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кордайский район в День благодарности, передает Kazakhstan Today.

Начнем с того, что после тех событий прошел месяц. За это время эмоции улеглись, а любую проблему лучше всего, конечно же, обсуждать на холодную голову. Факт того, что поездка состоялась в День благодарности, я думаю, придало этому событию некую знаковость. В ходе визита Касым-Жомарт Кемелевич вновь заверил общественность, что все виновные понесут наказание вне зависимости от этнической принадлежности", - сказал Даурен Абаев в программе "Открытый диалог" телеканала "Хабар".

Глава государства отметил, что казахстанцы должны беречь межэтническое согласие, мир и дружбу, не поддаваясь на провокации.

Касым-Жомарт Кемелевич дал поручения правоохранительным органам разобраться и наказать всех, кто причастен к контрабандному бизнесу в этом районе. Ведь именно он стал так называемым спусковым крючком трагических событий, свидетелями которых, к сожалению, мы стали", - отметил Абаев.

Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки, в результате которых несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения, погибли 11 человек . В ходе инцидента пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. По событиям в Кордайском районе заведено порядка 90 уголовных дел.

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