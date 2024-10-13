12.10.2024, 14:42 21031
Аэропорту Уральска предоставлена пятая степень "свободы воздуха"
Режим "открытое небо" действует в 15 аэропортах страны
Фото: Минтранспорта РК
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Уральск. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Аэропорт Уральска включен в перечень действующего режима "открытое небо". Документ подписал министр транспорта Марат Карабаев, сообщает пресс-служба ведомства.
Итого в настоящее время в 15 аэропортах Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, Туркестан, Костанай и Уральск) действует режим "открытое небо". Режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха".
Полеты с пятой степенью "свободы воздуха" подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран.
В Минтранспорта считают, что внедрение режима "открытое небо" в Уральске способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности города.
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта намерено потратить более 9 млрд тенге на развитие гражданской авиации.
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12.10.2024, 12:47 24016
В КГД МФ РК ответили на жалобы перевозчиков на пробки на границе
Фото: КГД МФ РК
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Занять электронную очередь для пересечения границы с Китаем практически невозможно, сетуют перевозчики. В сервисе электронного бронирования CarGoRuqsat на самых популярных пунктах пропуска "Достык-Авто" и "Нур жолы" очередь занята на 2-3 недели вперед. Компании-перевозчики обратились в госорганы с просьбой приостановить заблаговременную выдачу электронной брони на даты далее трех дней. Сегодня бронь доступна на месяц вперед.
Кроме того, в своем обращении авторы утверждают, что в телеграм-чатах техподдержки сервиса CarGoRuqsat высвободившиеся очереди перепродаются за 100 и более долларов. При этом якобы используются программы-роботы (боты), которые за доли секунды успевают занять освободившуюся очередь.
Несмотря на достигнутые успехи, появляются случаи, когда отдельные лица пытаются подорвать работу системы. Они используют различные методы, чтобы обойти установленные правила и сломать выстроенные процессы, видя в этом возможность для нелегального заработка. Как следствие, искусственно созданный ажиотаж на границе приводит к завышению стоимости перевозок и формированию теневого оборота. Эти процессы негативно сказываются на стоимости транспортных услуг и препятствует честной конкуренции среди перевозчиков", - прокомментировали ситуацию в КГД МФ РК.
В связи ведомство продолжает совершенствовать систему, усиливая меры безопасности и вводя более строгие меры за нарушения.
В КГД отмечают, что схема с массовым бронированием и последующей перепродажей брони с использованием программ-роботов была выявлена самим регистратором электронной очереди и разработчиком сервиса в лице АО "Информационно-учетный центр" Минфина РК. Для системного решения проблемы и закрытия лазейки были предприняты шаги - теперь бронь, которая высвобождается, не появляется в реестре "свободных". То есть автомобиль может не прибыть в пункт пропуска, однако его очередь "сгорает", что делает невозможным "вторичный рынок" бронирований. Ранее она высвобождалась в случайном порядке.
Мы допускали, что это приведет к временному "простою" пунктов пропуска. Даже несмотря на то, что желающих занять очередь будет много. Этот период необходимо пережить. Эффекта от нововведения не стоит ждать прямо сейчас. Сегодня еще "сгорают" очереди, занятые больше месяца назад не совсем добросовестными пользователями. Два десятка таких пользователей были заблокированы сервисом. Необходимо время, чтобы участники рынка поняли, что перепродавать очередь в принципе нет и не будет возможности, даже используя ботов", - пояснили в комитете.
Также изучается вопрос внедрения штрафных санкций - удержания денег за непроезд. Если перевозчик три раза в течение месяца забронировал, но не приехал на пункт пропуска, то в доход республиканского бюджета в качестве добровольной компенсации с его кошелька списывается сумма в размере 100 МРП за простой соответствующего пункта пропуска.
В ведомстве считают, что возврат к "живой очереди", даже на самом проблемном направлении - в КНР, не решение проблемы.
Ранее в Комитете государственных доходов Министерства финансов Казахстана прокомментировали информацию о многокилометровой очереди из грузовых автомашин перед пунктом пропуска "Жайсан" на границе Казахстана и России.
11.10.2024, 19:48 51486
В ЗКО "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 3,47 млн тенге
Компания злоупотребляла доминирующим положением
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Уральск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АЗРК по Западно-Казахстанской области представил итоги работы за 9 месяцев. Департамент провел 10 анализов состояния конкуренции в таких сферах, как розничная реализация электрической энергии, услуги телекоммуникаций и интернета, транспортировка нефтепродуктов и другие. Кроме того, департамент провел два расследования, сообщает пресс-служба ведомства.
Первое касалось ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" по фактам злоупотребления доминирующим положением, что привело к ущемлению прав потребителей газа. Судом компания была признана виновной и оштрафована на 3,47 млн тенге.
Второе расследование касалось ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Уральск", где были подтверждены факты антиконкурентных действий при проведении государственных закупок, выразившихся в необоснованном укрупнении лотов.
11.10.2024, 18:30 53546
Берик Абдыгалиулы назначен врио директора Нацмузея Казахстана
Ранее он занимал должность акима Улытауской области
Фото: gov.kz
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Берик Абдыгалиулы назначен временно исполняющим обязанности директора Национального музея Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Берик Абдыгалиулы родился в 1971 году. В 1994 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Преподаватель истории и обществознания". В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК. Также занимал должности акима Улытауского района Карагандинской области и акима Улытауской области. Был депутатом мажилиса парламента.
Ранее был назначен новый аким Улытауской области.
11.10.2024, 17:10 56966
Более двух тысяч квадратных метров незаконных складских помещений сносят в Алматы
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более двух тысяч квадратных метров незаконных складских помещений сносят в микрорайоне Самгау города Алматы, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее управлением градостроительного контроля Алматы была проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Рифтам", в ходе которой установлено отсутствие разрешительных документов на крупную часть базы.
Управлением инициирован иск в СМЭС Алматы о сносе 2174 квадратных метров незаконно возведенной площади объекта. 8 декабря 2023 года иск управления удовлетворен", - добавили в акимате.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
11.10.2024, 13:25 64911
Яблоки запретят ввозить в Казахстан до конца года
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент государственных доходов Астаны сообщает, что до конца года введен запрет на ввоз яблок на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран.
При этом запрет не действует на ввоз яблок из государств - членов Евразийского экономического союза, а также международный транзит яблок через территорию Республики Казахстан", - уточнили в ДГД.
Ранее Минэнерго сообщило о намерении продлить запрет на вывоз нефтепродуктов из Казахстана на 6 месяцев.
11.10.2024, 12:46 66976
Госаудит в ФСМС: 11 руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности
Выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства РК, а также внутренних нормативных документов организации
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 11 должностных лиц руководящего состава НАО "Фонд социального медицинского страхования" и его региональных филиалов привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам государственного аудита, сообщили в пресс-службе Высшей аудиторской палаты РК.
Она завершила проверочные мероприятия в фонде в июле текущего года.
По результатам был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства РК, а также внутренних нормативных документов организации. В этой связи руководству Министерства здравоохранения и ФСМС было поручено рассмотреть ответственность должностных лиц за ненадлежащую организацию работы и допущенные нарушения. По итогам приняты решения о привлечении 11 представителей руководящего состава ФСМС и его региональных филиалов к дисциплинарной ответственности, в том числе одного из заместителей председателя правления фонда", - сообщили в ВАП.
Исполнение других пунктов предписания по итогам госаудита находится на контроле Высшей аудиторской палаты.
Ранее госаудит выявил в фонде миллиардные нарушения.
Также сообщалось, что на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года поступило более 20 тысяч жалоб.
11.10.2024, 10:40 70396
Суд признал законными итоги рассмотрения петиции против единого часового пояса в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал законными итоги рассмотрения петиции против единого часового пояса в Казахстане, сообщает пресс-служба суда.
Суд пришел к выводу, что обжалуемые решение и действия по рассмотрению петиции являются правомерными, совершены в пределах компетенции государственного органа, и процедурных нарушений не установлено", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что решение не вступило в законную силу.
С учетом отсутствия нарушений процедуры при рассмотрении петиции судом отказано в удовлетворении иска. Суд также отметил, что доводы истца о том, что в нарушение установленного порядка председателем заседания был депутат мажилиса Республики Казахстан Әбіл Е.А. отклонены, поскольку установлено, что Әбіл Е.А. являлся заместителем руководителя рабочей группы. Каких-либо нарушений при формировании состава комиссии не допущено", - добавил в пресс-службе.
Напомним, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. В комментариях к петиции казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
По словам членов рабочей группы, заседание по обсуждению петиции проходило с нарушениями. Авторы петиции также задались вопросом компетентности экспертов и ученых, которые выступают за единый часовой пояс.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
11.10.2024, 08:21 62736
В Казахстане внедряют новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Госкорпорация "Правительство для граждан" внедряет новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Двухфакторная аутентификация - это метод идентификации человека, при котором нужно двумя разными способами подтвердить личность: первый - с помощью SMS, второй - биометрическая идентификация", - уточнили в пресс-службе.
Перед началом тестирования услугополучателю поступит сообщение с номера 1414 с запросом на доступ к персональным данным. К слову, SMS будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете портала электронного правительства. После успешной авторизации кандидат в водители должен будет пройти биометрическую идентификацию.
Каждый день мошенники изобретают новые способы обмана. Нашими сотрудниками проводится большая работа по раскрытию нарушений. Кроме того, госкорпорация на постоянной основе ведет работу по усовершенствованию сервисов. Уверен, что двухфакторная аутентификация поможет снизить количество нарушений на экзаменах. При этом персональные данные услугополучателя будут надежно защищены", - подчеркнул председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.
Нововведение начнет действовать с 11 октября, но пока только в Астане. Во всех спецЦОНах страны процесс внедрения двухфакторной аутентификации планируется завершить до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане стало проще получить водительские права.
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В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?