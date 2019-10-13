Аким Акмолинской области ознакомился с ходом подготовки к празднованию юбилея Сакена Сейфуллина

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Членов организационного комитета, который отвечает за подготовку к юбилею Сакена Сейфуллина, принял руководитель региона Ермек Маржикпаев, сообщила пресс-служба акима области.
Уже на следующей неделе в областном центре пройдет научно-практическая конференция на базе Кокшетауского государственного университета имени Шокана Уалиханова. Организаторы пригласят именитых ученых и родственников Сакена Сейфуллина. Также планируется проведение областного конкурса "Мушайра" среди акынов и других массовых мероприятий.
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