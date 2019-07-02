Аким Алматинской области и посол Кыргызстана в РК обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма

Кулубаев отметил, что очень рад быть в крае Жетысу, который он посещает впервые. Кыргызстан и Казахстан связывают давние, добрососедские отношения, которые из года в год только крепнут и расширяются. Что касается дальнейшего взаимодействия с Алматинской областью, то у кыргызской стороны имеется ряд предложений в сфере туризма, сообщила пресс-служба акима Алматинской области.
Поприветствовав гостя, Баталов рассказал об особенностях социально-экономического развития Алматинской области, особо отметив большой транспортно-логистический и транзитный потенциал. Остановился он и на туризме, отметив уровень развития инфраструктуры и лечебные свойства озера Алаколь, что в сумме позволило обеспечить высокую посещаемость туристов. В прошлом году на побережье Алаколя отдохнуло более миллиона туристов, в том числе иностранных.
Аким Алматинской области подчеркнул, что экспорт из Алматинской области в Республику Кыргызстан за январь - апрель 2019 года составил $23,1 млн.
В завершение встречи Баталов вручил послу Кыргызстана памятные сувениры, раскрывающие исторические и природные красоты Жетысу. После этого аким и дипломат приняли участие в III Международном форуме казахско-кыргызской интеллигенции "Вечное наследие Великой степи - "Манас", состоявшемся во Дворце культуры имени И. Жансугурова.
В форуме приняли участие представители Международной тюркской академии, ученые, писатели, поэты, журналисты из Казахстана и Кыргызстана. Изюминкой важного мероприятия стала презентация книги "Манас эпосу".
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