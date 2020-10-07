Аким Карагандинской области проверил качество благоустройства в Майкудуке

Караганда. 6 октября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек проверил качество благоустройства в Майкудуке, передает Kazakhstan Today.





Майкудук в этом году охвачен большими ремонтами. Помимо главной дороги на Магнитогорской, в порядок приводят дворы, фасады домов. Также были выделены средства на реконструкцию стадиона "Литейщик", который долгое время был заброшенным. Аким области Женис Касымбек проехал по объектам и проверил качество благоустройства, сообщили пресс-службе акимата.

В прошлом году я пообещал Геннадию Головкину и городским активистам, в частности Оксане Маргаскиной, восстановить стадион "Литейщик" и организовать на его территории безопасную комфортную среду", - напомнил глава региона.

Ремонтные работы начались в мае. Подрядчики обещали сдать объект в сентябре, но из-за карантина возникли задержки. До середины октября строители планируют закончить недоделанные участки, на которые указал Женис Касымбек. В качестве компенсации за срыв графика установят за свой счёт уличные тренажёры.

На стадионе теперь есть футбольное поле, беговые дорожки с тартановым покрытием, трибуна. Он должен стать центром спорта для детей и взрослых.

По улице Магнитогорской до конца месяца проложат новый асфальт на участке протяжённостью 4,7 километра. Будет открыт проезд по четырём полосам до мечети.

Как сообщил аким Октябрьского района Мейрам Кожухов, в Майкудуке полностью отремонтировали фасады 18 многоэтажек. Ещё на четырёх домах работы завершают.

Женис Касымбек осмотрел один из дворов с комплексным благоустройством. Такой категорией охвачено 10 дворов, и основная часть уже сделана. Ещё в 69 дворах предусмотрели стандартный комплект: асфальт, освещение, лавочки и урны. Для 105 дворов, которые были ранее заасфальтированы, выделили средства на освещение и скамейки. В целом по Майкудуку появятся 169 новых детских площадок.

Асфальт уложен повсюду, где планировалось. До ноября благоустройство дворов завершится полностью.

Женис Касымбек поручил проследить за тем, чтобы не было брака и недоделок, а также за своевременной уборкой строительного мусора.

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