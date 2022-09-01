Аким Кызылординской области доложил Токаеву о социально-экономической ситуации в регионе

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НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева о социально-экономической ситуации в регионе и перспективах его развития, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Особое внимание в ходе встречи было уделено привлечению инвестиций, увеличению добычи газа и проведению геологоразведочных работ", - сообщает Акорда.

По словам Налибаева, за 7 последних месяцев отмечается положительная динамика основных макроэкономических показателей. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций составил 111,5 %, обрабатывающей промышленности - 105,5 %.

Для компенсации снижения объемов добычи нефти в связи с истощением ее запасов ведутся работы по сейсморазведке и разработке газовых месторождений.

Налажено эффективное взаимодействие с инвесторами. В 2025 году будет введена в эксплуатацию новая теплоэлектроцентраль мощностью 240 мегаватт. Стоимость проекта составляет 215 млрд тенге. В 2024 году ожидается открытие нового терминала аэропорта Кызылорды. Частный инвестор вложит в данный проект 11,8 млрд тенге", - доложил аким.

По его словам, на переговорах между государствами, расположенными в верховьях Сырдарьи, достигнута договоренность об увеличении объемов поступления воды в сравнении с прошлогодним уровнем. В Кызылординской области планируется увеличить площади под масличные и кормовые культуры, требующие меньших затрат воды. Также расширяются площади, выделяемые под бахчевые и овощные культуры. Будет разработана новая программа развития рисовой отрасли.

Глава государства был также проинформирован о решении еще одной актуальной проблемы - урегулирование трудовых споров. С 49 крупными предприятиями области подписаны меморандумы, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы сотрудников.

В текущем году в регионе ведется строительство 9 школ, 1 дома школьников, 2 детских сада, 11 физкультурно-оздоровительных комплексов, 6 объектов культуры.

Касым-Жомарт Токаев поручил акиму обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие области.