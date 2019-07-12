Аким Кызылординской области обсудил с генконсулом Узбекистана перспективы сотрудничества

Кызылорда. 11 июля. Kazakhstan Today - В Кызылординскую область с рабочей поездкой прибыл генеральный консул Узбекистана в Алматы Аброр Фатхуллаев. Аким области Куанышбек Искаков обсудил с главой дипмиссии перспективы сотрудничества в различных отраслях, передает Kazakhstan Today.

"Я убедился, что Кызылординская область обладает большим экономическим и транспортным потенциалом и весьма перспективна для развития торгово-экономических отношений. Сегодня мы с главой региона обсудили развитие межрегионального сотрудничества, в том числе увеличение числа взаимных поездок наших граждан. У нас большие планы", – отметил генеральный консул РУ в Алматы Аброр Фатхуллаев.

В ходе рабочей поездки он ознакомился с работой Ситуационного центра региона.

Также в программе поездки консула запланированы посещение Региональной палаты предпринимателей и встреча с соотечественниками в Доме дружбы, сообщает Kyzylorda-news.kz.

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