Аким Кызылординской области посетил многодетную семью в Аральске

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Кызылорда. 25 июля. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков совершил рабочую поездку в Аральский район, где посетил различные объекты и встретился с местными жителями, передает Kazakhstan Today.

В частности, в районном центре - городе Аральске - глава региона ознакомился с работой Аральского рыбоперерабатывающего завода и встретился с местными природопользователями. Предприятие занимается производством, переработкой и реализацией рыбной продукции. Продукция экспортируется в Россию, Польшу, Голландию, Германию и Австрию, на предприятии создано 40 рабочих мест, в сезон насчитывается до 100 рабочих мест. Завод построен по южнокорейской технологии и производит 6 тыс. тонн продукции в год.

Аким также побывал в доме многодетной матери Дианы Шуйиншалиевой, воспитывающей шестерых детей. С апреля женщина получает адресную социальную помощь в размере 154 739 тенге ежемесячно. Она поблагодарила руководство страны и области за поддержку многодетных семей.

Далее Искаков принял участие в церемонии открытия частного медицинского центра "Куаныш", оказывающего услуги в сфере невропатологии, психологии, дефектологии и массажной терапии. В центре планируют на благотворительной основе бесплатно лечить детей с ограниченными возможностями по здоровью.

В населенном пункте Шижага состоялось открытие клуба на 100 мест, строительство которого началось в ноябре 2018 года. Аким области поздравил жителей села с открытием объекта и встретился с ветеранами.

Несколько лет назад во время встречи с акимом области Крымбеком Кушербаевым председатель общественного совета аула, местный активист Нуралы Алманов передал просьбу своих земляков о строительстве клуба, и сегодня мы присутствуем на открытии современного дома культуры. Поздравляю вас с его открытием и желаю, чтобы здесь воспитывались знаменитые деятели искусства", - сказал глава региона.

Далее аким принял участие в открытии торгового дома "Алтын" в поселке Саксаульск. Объект построен на заемные и собственные средства предпринимателя, здесь трудоустроено девять человек.

Кроме того, он посетил в Саксаульске локомотиворемонтное депо "Камкор" и детский сад "Алма-Рай". В депо "Камкор" действуют два ремонтных, один хозяйственный и 15 подсобных цехов, которые осуществляют техобслуживание пассажирских, грузовых и маневренных тепловозов.

Частный детский сад "Алма-Рай" построен в 2016 году, в его здании имеются 22 спальни, игровые комнаты, медпункт, столовая и конференц-зал, в организации трудоустроены 38 человек.

В поселке Жаксыкылыш глава региона ознакомился с работой АО "Аралтуз", производящего 450 тыс. тонн пищевой и технической соли в год. На предприятии действуют два цеха, работающих по передовой испанской технологии, и трудоустроено 1200 человек. Продукция завода реализуется на местном рынке и экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В аульном округе Каратерен аким области принял участие в открытии цеха по приему и заморозке рыбы ТОО "Zhalgasbai". Годовая мощность объекта - 1000 тонн рыбной продукции, на предприятии трудоустроены 10 человек, в сезон планируется трудоустроить до 25 человек.

Как напомнила пресс-служба акима региона, 24-27 июля Куанышбек Искаков совершает ознакомительную рабочую поездку по Аральскому, Казалинскому, Кармакшинскому и Жалагашскому районам. Он ознакомится с работой производственных и социальных объектов и встретится с местными жителями.

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