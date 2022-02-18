Аким Мангистауской области доложил президенту об общественно-политической обстановке в регионе

НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в своем интервью национальному телеканалу QAZAQSTAN, что президент России Владимир Путин лично заверил его в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Между Казахстаном и Россией подписан договор о добрососедстве и союзничестве. Россия - это Богом нам данный сосед, с которым мы живем бок о бок на протяжении веков. Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить. Напротив, мы должны продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи", - отметил Токаев.
Как подчеркнул президент Казахстана, укрепление связей с Россией, прежде всего, отвечает стратегическим интересам Казахстана.
По его словам, некоторые российские политики действительно называли северные регионы Казахстана "своими землями".
Позвольте четко прояснить - это неразумные и неуместные заявления. Конечно, официальные власти, Кремль, не поддерживают такую позицию. Между руководством двух государств никогда не было территориальных споров. Владимир Путин лично заверил меня в том, что территориальный вопрос никогда не будет подниматься. Поэтому причин для беспокойства нет. Наши границы полностью определены и зафиксированы, это признал весь мир. Никаких разногласий в отношениях между двумя странами никогда не было. Президент России продемонстрировал твердую приверженность этим принципам", - отметил Токаев.
Отвечая на вопрос о том, не значит ли ввод миротворческих сил ОДКБ, что независимость нашей страны теперь будет зависеть от России и не жалеет ли глава государства о своем решении, Токаев ответил, что "это не то решение, о котором можно было бы сожалеть".
Напротив, считаю это решение абсолютно верным. Надо понимать, что вооруженные боевики разгромили Алматы и угрожали другим нашим городам. И если бы не был своевременно введен миротворческий контингент, то террористы захватили бы и другие города. Вооруженные столкновения происходили в Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Кызылорде. В столице была замечена подготовка террористов, которые даже готовились к нападению на Акорду", - заявил глава Казахстана.
По мнению некоторых известных экспертов, в планах террористов был захват двух крупнейших городов Казахстана, сообщил Токаев.
Он также напомнил, что подобный сценарий был применен в Сирии, где террористы также пытались захватить Дамаск и Ракку.
Миротворческий контингент ОДКБ, находясь в нашей стране, не произвел ни одного выстрела. Об этом надо говорить прямо и открыто. Его миссия заключалась лишь в защите основных стратегических объектов. И в этот момент силовые структуры Казахстана вступили в дело и дали отпор вооруженным террористам. Между силами ОДКБ и казахстанскими силовыми структурами была установлена тесная связь и координация", - отметил глава государства.
Кроме того, президент Казахстана сказал, что считает заявления о том, что якобы "мы теперь задолжали Путину" пустыми разговорами.
Во-первых, контингент ОДКБ не является личной армией Владимира Путина или России. Миротворческий контингент является общим для всех стран-участниц организации. Наряду с российскими в состав сил ОДКБ входят воинские подразделения Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Казахстан также является полноправным членом и одним из основных учредителей этой организации. Поэтому все законно и логично", - сказал он.
По словам президента, Россия отстаивала и свои геополитические интересы, потому что крайне заинтересована в стабильности Казахстана, как своего стратегического партнера.
Россия и другие государства - члены ОДКБ протянули руку помощи не только для защиты Казахстана, но и для обеспечения собственной безопасности", - заключил Токаев.