Аким Мангистауской области встретился со старейшинами региона

Актау. 4 ноября. Kazakhstan Today - Аким Мангистауской области Серикбай Трумов встретился со старейшинами региона, сообщили в областном акимате, передает Kazakhstan Today.

На выездном заседании было обсуждено социально-экономическое развитие области, а также перспективы на будущее. Трумов в своём приветственном слове отметил важность проведения подобных встреч для решения общих вопросов. Именно старейшины, носители богатого опыта, со своими знаниями и мудростью являются лучшими советчиками в делах.

Значимость сегодняшнего заседания особенна. Как вы знаете, в своем послании народу "Казахстан в новой реальности: время действий", президент обозначил новые цели и задачи по ряду вопросов, таких как новая модель государственного управления, максимальное использование промышленного потенциала, развитие сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, социальное благополучие граждан, развитие образования и медицины. Поэтому для успешного выполнения поставленных перед нами задач мы должны прорабатывать все эти вопросы вместе", - сказал Трумов.

Также аким области рассказал собравшимся о планах на ближайшее время. Он отметил, что в связи с всемирной пандемией ряд важнейших для страны дат вынуждено перенесены на поздний срок. В нескольких областях Казахстана наблюдается резкий скачек заболеваемости коронавирусом, поэтому населению необходимо более ответственней относиться к соблюдению мер предосторожности.

Трумов рассказал собравшимся аксакалам о ситуации с сельскохозяйственной отраслью в регионе. С начала года крестьянскими хозяйствами произведено продукции на 14,9 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом поголовье увеличилось на 7,0%, или с 578 тыс. до 619 тыс. К концу года планируется довести площадь тепличных хозяйств с 27,4 до 34,4 гектара (увеличение с 57 единиц до 79). На сегодняшний день в регионе функционируют 32 предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем, несмотря на экономический застой в связи с пандемией, для поддержки малого и среднего бизнеса приняты важные меры. С начала года в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" выделен 51 млрд тенге, поддержка оказана 225 проектам, создано 1279 новых рабочих мест, 3064 мест сохранено.

В результате во 2-м квартале текущего года было местными производствами выпущено продукции на 692,6 млрд тенге.

Строительная отрасль должна стать одним из главных драйверов экономики", – сказал президент страны. В рамках программы "Нурлы жер" в регионе введено в эксплуатацию 901,6 тыс. квадратных метров жилья.

Аксакалы, в свою очередь, подняли волнующие их вопросы. Они касались как развития сельского хозяйства, строительства дорог, так и обеспечения рабочими местами, нехватки медицинских кадров. Как отметил глава региона, ежегодно выделяются средства на обучение выпускников медицинским специальностям. Но, несмотря на это, дефицит врачей в области ощутим. Также была отмечена необходимость усиления контроля со стороны руководства области в отношении частных медорганизаций.

Трумов выслушал все мнения и предложения аксакалов, приняв их во внимание.





В завершение встречи старейшины поблагодарили акима Мангистауской области за теплый прием и внимание.

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