Аким Нур-Султана доложил президенту о строительстве жилья в столице

Как доложил Алтай Кульгинов, в этом году по поручению главы государства значительно увеличилось строительство доступного жилья. Планируется ввести в строй 8 тыс. квартир для очередников и социально незащищенных слоев населения, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент также был проинформирован о решении проблем дольщиков и урегулировании ситуации с незавершенными объектами строительства жилья.
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости держать на особом контроле ход осуществления Дорожной карты занятости. Глава государства также назвал важной задачей качественную реализацию инфраструктурных проектов, включая строительство школ и реабилитационного центра, ремонт дорог и социальных объектов, благоустройство улиц, жилых массивов и общественных пространств.
По информации пресс-службы, большое внимание в ходе встречи было уделено вопросам привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки социально уязвимых граждан.
По итогам встречи президент поручил увеличить объемы работ строительного сектора, оперативно решить проблему трехсменных школ, а также активно трудоустраивать безработных горожан.
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