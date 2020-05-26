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Аким Нур-Султана доложил президенту о строительстве жилья в столице

25.05.2020, 15:19 7345
Аким Нур-Султана доложил президенту о строительстве жилья в столице
Нур-Султан. 25 мая. Kazakhstan Today - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на встрече с главой государства доложил о социально-экономическом развитии столицы и исполнении поручений президента, данных на совещании в октябре 2019 года, передает Kazakhstan Today.
 
Как доложил Алтай Кульгинов, в этом году по поручению главы государства значительно увеличилось строительство доступного жилья. Планируется ввести в строй 8 тыс. квартир для очередников и социально незащищенных слоев населения, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Президент также был проинформирован о решении проблем дольщиков и урегулировании ситуации с незавершенными объектами строительства жилья.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости держать на особом контроле ход осуществления Дорожной карты занятости. Глава государства также назвал важной задачей качественную реализацию инфраструктурных проектов, включая строительство школ и реабилитационного центра, ремонт дорог и социальных объектов, благоустройство улиц, жилых массивов и общественных пространств.
 
По информации пресс-службы, большое внимание в ходе встречи было уделено вопросам привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки социально уязвимых граждан.
 
По итогам встречи президент поручил увеличить объемы работ строительного сектора, оперативно решить проблему трехсменных школ, а также активно трудоустраивать безработных горожан. 
 

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