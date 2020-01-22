Аким Нур-Султана отчитался перед президентом об исполнении поручений по развитию города

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных показателях социально-экономического развития Нур-Султана в 2019 году и об исполнении поручений, данных президентом на совещании по вопросам развития столицы, сообщила пресс-служба Акорды.

Также Алтай Кульгинов представил подробную информацию о состоянии благоустройства города и ходе отопительного сезона.

По информации пресс-службы, глава государства отметил необходимость своевременного и качественного исполнения поставленных задач по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных семей, решению проблем дольщиков и модернизации городской инфраструктуры.

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