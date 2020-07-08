Аким Нур-Султана рассказал, когда могут возобновить работу общественного транспорта в столице

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, когда могут возобновить работу общественного транспорта в столице, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге в СЦК аким Нур-Султана, в штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о приостановлении работы общественного транспорта для того, чтобы сбить темпы роста инфекции, а также прервать цепочку заражения.

По его словам, были факты, когда водители, пассажиры и сотрудники автопарков заражались инфекцией.

Это действенные меры, которые позволяют снизить распространения коронавируса. Как показала практика, общественный транспорт является основным местом риска заражения. До режима ЧП ежедневно свыше 750 тыс. горожан пользуются общественным транспортом. И когда мы остановили общественный транспорт, мы увидели, что значительно приостановлен рост распространения инфекции. Поэтому на этот период мы пока временно остановили общественный транспорт, чтобы люди не рисковали своим здоровьем. По медработникам и другим службам, которые обеспечивают жизнедеятельность города, обеспечивается подвоз", - сказал он.

Он отметил, что решение о возобновлении работы общественного транспорта будет зависеть от эпидситуации в городе.

Если эпидситуация будет улучшаться, мы можем по временному графику запускать общественный транспорт", - сказал аким.

Кроме того, он прокомментировал приостановление работы дежурных групп в детских садах.

Детские сады тоже являются группой риска на период, когда эпидемиологическая ситуация сложная, поэтому мы не хотим, чтобы вирус распространялся по семьям, по домам. Практика показала, что два основных очага было заражений - это коллективный очаг заражения и семейный очаг заражения. Чтобы дети не заражались и наши педагоги тоже были в безопасности на период (карантина), мы пока приостановили (работу детских садов)", - сообщил Кульгинов.

Он добавил, что на период простоя работодатель может выплачивать минимальную зарплату, либо отпустить работников в оплачиваемый отпуск.

Поэтому мы просим работодателей с пониманием отнестись, потому что эта проблема касается всех нас", - сказал аким.





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