В Алматы сократили число автобусов на 20%

Со вторника, 7 июля, по будням общественный транспорт Алматы работает с 06.00 до 22.00. Количество подвижных единиц сокращено на непопулярных маршрутах на 20%.
Вместе с тем, ведется постоянный мониторинг, и при увеличении пассажиропотока количество подвижных единиц будет соответственно увеличиваться", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.
Ранее в акимате рассказали, что общественный транспорт в период строгого карантина будет работать иначе, а по субботам и воскресеньям весь пригородный и городской общественный транспорт, включая метрополитен, будет полностью приостанавливать работу.
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