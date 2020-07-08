Система Orphus

В Алматы сократили число автобусов на 20%

07.07.2020, 14:17 9073
В Алматы сократили число автобусов на 20%
Алматы. 7 июля. Kazakhstan Today - В Алматы на 20% сократили количество подвижных единиц на общественном транспорте, передает Kazakhstan Today.
 
Со вторника, 7 июля, по будням общественный транспорт Алматы работает с 06.00 до 22.00. Количество подвижных единиц сокращено на непопулярных маршрутах на 20%. 
 

Вместе с тем, ведется постоянный мониторинг, и при увеличении пассажиропотока количество подвижных единиц будет соответственно увеличиваться", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

 
Ранее в акимате рассказали, что общественный транспорт в период строгого карантина будет работать иначе, а по субботам и воскресеньям весь пригородный и городской общественный транспорт, включая метрополитен, будет полностью приостанавливать работу.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая