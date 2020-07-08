В Алматы сократили число автобусов на 20%

Алматы. 7 июля. Kazakhstan Today - В Алматы на 20% сократили количество подвижных единиц на общественном транспорте, передает Kazakhstan Today.

Со вторника, 7 июля, по будням общественный транспорт Алматы работает с 06.00 до 22.00. Количество подвижных единиц сокращено на непопулярных маршрутах на 20%.

Вместе с тем, ведется постоянный мониторинг, и при увеличении пассажиропотока количество подвижных единиц будет соответственно увеличиваться", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Ранее в акимате рассказали , что общественный транспорт в период строгого карантина будет работать иначе, а по субботам и воскресеньям весь пригородный и городской общественный транспорт, включая метрополитен, будет полностью приостанавливать работу.

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