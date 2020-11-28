Аким Павлодарской области доложил Токаеву обстановку по КВИ в регионе

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, который отчитался об итогах развития региона за 10 месяцев текущего года, передает Kazakhstan Today.

По словам Абылкаира Скакова, в области отмечается положительная динамика социально-экономических показателей. В рамках Дорожной карты занятости реализовано 227 проектов, 77% из которых на сегодняшний день полностью завершены. Остальные проекты планируется завершить до конца года, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ситуации в сфере здравоохранения в регионе, в том числе о предпринимаемых мерах по сдерживанию пандемии коронавируса. Аким области сообщил, что, несмотря на сложную ситуацию, обстановка находится под контролем. Больницы оснащены медицинским оборудованием и достаточным запасом медикаментов. Кроме того, усовершенствованы навыки и знания 600 медицинских работников. В области открыты 4 новые лаборатории ПЦР-тестирования. Ежедневно проводится около 3 тыс. проб ПЦР.

Глава государства подчеркнул, что Павлодарская область, один из важнейших регионов страны, будет пользоваться всесторонней поддержкой. Президент дал акиму области ряд поручений по дальнейшему обеспечению занятости населения и недопущению снижения темпов социально-экономического развития региона.

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