Аким Зерендинского района Акмолинской области встретился с талантливой молодежью

КОКШЕТАУ. 18 МАЯ - В Акмолинской области продолжается проведение мероприятий, приуроченных к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На днях прошла встреча акима Зерендинского района Асен Жаксылыков с талантливой молодежью, прославляющей регион на республиканском и международном уровне, с ровесниками Независимости, деловой молодежью "Тауелсіздік барінен кымбат", сообщает управление внутренней политики.

По информации пресс-службы акима района, сегодня в регионе свыше 7 тысяч молодых людей. Есть представители молодежи в самых различных сферах - это молодые предприниматели, активисты, волонтеры, в этом году в депутатском корпусе района представлены двое молодых инициативных жителей района, спортсмены. Кроме молодых людей, активно занимающихся поиском работы на встречу приглашены специалисты, прибывшие для работы в сельские населенные пункты по программе "С дипломом в село". Программа активно реализуется уже на протяжении 10 лет. С начала ее реализации в район прибыло около 500 молодых специалистов. В этом году в рамках программы "С дипломом в село" будет выдано 115 подъемных пособий и 48 бюджетных кредитов молодым специалистам, прибывшим в наш регион.

Молодежь получила уникальный шанс для развития своих инициатив в Год молодежи, еще одна возможность для воплощения самых смелых и грандиозных замыслов была предоставлена в Год волонтера. Этот год - Год 30-летия нашей Независимости. Это важная веха, знаменующая собой возрождение казахской государственности и обретения свободы, мечты о которой мечтали многие поколения наших предков. И сегодня, вы имеете реальную возможность поступать и продвигаться на государственной службе, открыть и вести свое дело, успешно заниматься самообразованием, наукой, спортом и творчеством. Молодежь - это настоящее нашей независимой страны, вы - залог его прекрасного будущего", - отметил в своем выступлении аким района Асен Жаксылыков.

Участникам встречи были вручены благодарственные письма и часы с логотипом 30-летия Независимости РК.

К слову, мероприятие завершилось акцией по озеленению "Жасыл алем", придомовой участок многоквартирного дома по улице Тауелсіздік украсили сосны, посаженные участниками встречи.

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