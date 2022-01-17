Аким Атырау освобожден от должности

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АТЫРАУ. 16 ЯНВАРЯ - Распоряжением акима области 14 января Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима Атырау на основании поданного заявления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время обязанности главы города исполняет заместитель акима Атырау Жумабек Каражанов, сообщает " АЖ ".

Ранее сообщалось, что аким Атырау с 31 декабря взял трудовой отпуск, но 10 января был из него отозван. Уже на следующий день Уразбаев взял больничный в связи с состоянием здоровья.





В Атырау также как и в других городах Казахстана прошла волна массовых протестов из-за двукратного роста цен на сжиженный газ.