Туркестан. 3 июля. Kazakhstan Today - Акимом Туркестана назначен Рашид Аюпов, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева Рашид Аюпов назначен акимом города Туркестана", - сообщили в пресс-службе акима области.

Аюпов родился в 1981 году в Кентау Южно-Казахстанской области. Окончил Шымкентский университет, Шымкентский социально-педагогический университет и Академический инновационный университет, квалификация бакалавр информатики, бакалавр государственного управления, юрист.

Выпускник программы "Болашак", окончил Лондонский университет королевы Марии в Великобритании (Queen Mary University of London), магистр государственного управления.

В разные годы занимал позиции заместителя директора, директора ГУ "Центр информации и тестирования Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы" в Астане.

С 2009 по 2015 годы - заведующий сектором отдела государственной службы и кадровой работы, главный консультант отдела финансово-хозяйственной и кадровой работы, главный консультант секретариата руководства Канцелярии премьер-министра РК.

С 2015 по 2018 годы - руководитель аппарата акима Шымкента, руководитель центра информационных технологий партии NUR OTAN, советник акима Шымкента.

До назначения Рашид Аюпов занимал должность председателя правления АО НК СПК "SHYMKENT".

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