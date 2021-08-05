Акимы Алматинской области и Алматы отчитались перед президентом

ФОТО: Акорда

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Глава государства заслушал отчеты акимов Алматинской области и города Алматы, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Аким Алматинской области Амандык Баталов в ходе телефонного разговора доложил президенту о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие, сообщает пресс-секретарь президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook.

По словам акима, во всех основных отраслях обеспечен рост, а краткосрочный экономический индикатор составил 109,4%.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об эпидемиологической ситуации в регионе. В частности, за последнюю неделю прирост заболевших коронавирусом не превышает 1%. Всего развернуто 4 тысячи коек, загруженность инфекционного стационара составляет 55,8%, реанимационных коек - 13 %.

Отдельным блоком глава государства был проинформирован об обеспечении населения питьевой водой. Амандык Баталов сообщил, что уровень охвата области централизованным водоснабжением является одним из самых высоких в стране и составляет 98,3%. В этом году данный показатель будет доведен до 99,5% за счет подведения водопровода к 7 селам и улучшения качества питьевой воды в 11 населенных пунктах. На эти цели предусмотрено 10,9 миллиарда тенге. В предстоящие пять лет водоснабжением будет охвачено еще 33 села, в 72 селах проведут реконструкцию и ремонт сетей.

Аким Алматинской области также рассказал президенту о начале реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта города Ушарала, строительстве очистных сооружений на побережье озера Алаколь и об итогах выборов акимов сельских округов.

Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на развитие массового спорта и продвижение внутреннего туризма.

Президент в ходе телефонного разговора с акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым был проинформирован о мерах по сдерживанию коронавирусной инфекции и развитии инфраструктуры города.

Как сообщил Бакытжан Сагинтаев, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной в связи с циркуляцией штамма Дельта. За истекшую неделю по сравнению с предыдущей количество случаев заражения возросло в 1,4 раза - с 7936 до 10 805 случаев, суточный прирост составил 1,4%. За последние сутки зарегистрировано 1558 новых случаев заражения, из которых 1480 - с симптомами.

В связи с подъемом заболеваемости открываются новые койко-места, создаются резервные инфекционные госпитали. На сегодняшний день в обороте 7625 инфекционных коек, в резерве - еще 2400.

Для обеспечения городской аптечной сети создан стабилизационный фонд на 5 миллиардов тенге. Сформированы необходимые запасы лекарств по 68 наименованиям. В медицинских организациях города обеспечен двухмесячный запас медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Продолжается массовая вакцинация населения. В городе действует 167 пунктов вакцинации. По состоянию на 4 августа первым компонентом привиты 740 487 человек, вторым - 545 954.

Глава государства поручил акиму Алматы усилить меры по недопущению распространения коронавируса и ужесточить контроль за соблюдением ограничительных карантинных мер.

Кроме того, Бакытжан Сагинтаев доложил Касым-Жомарту Токаеву о мерах по обеспечению качественной питьевой водой жителей присоединенных микрорайонов Наурызбайского района и пробивке проспекта Абая до границы города. Также поднимались вопросы ограничения точечной застройки в историческом центре.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства