Акимы больше не занимают должности в партии AMANAT

Фото: пресс-служба партии AMANAT

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В региональных и территориальных филиалах AMANAT состоялись партийные конференции, сообщает пресс-служба партии.

На повестке были рассмотрены итоги работы филиалов за 10 месяцев 2022 года, а также вопрос об освобождении акимов от занимаемой должности председателей филиалов.

Напомним, в марте в своем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Соответствующие поправки в законодательные акты были приняты в начале ноября.

По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов AMANAT, а также не входят в составы бюро политических советов и политических советов соответствующих филиалов партии.

Данные меры являются логичным продолжением реализации курса политических реформ, объявленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Уверены, это даст импульс партийной конкуренции, что особенно актуально в свете предстоящих выборов в мажилис и маслихаты всех уровней", - подчеркнул исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов.