"Алматы су" оштрафовали на 2,3 миллиона тенге

АЛМАТЫ. 20 АПРЕЛЯ - Прокуроры Алматы нашли нарушения в публичном договоре "Алматы су" с потребителями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

24 июня 2019 года Министерством национальной экономики РК утвержден типовой договор на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения. Закон запрещает монополистам устанавливать дополнительные требования, не предусмотренные таким договором (подпункт 6 пункта 2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях"). Однако, как показал прокурорский анализ, отдельные условия публичного договора не соответствовали типовому договору и нарушали права потребителей, сообщает прокуратура Жетысуского района Алматы.

В частности, "Алматы су" обязывало граждан и юридических лиц производить оплату за услуги даже в том случае, если возникали проблемы с водоснабжением не по вине потребителей.

Кроме того, этот же договор позволял предприятию осуществлять сбор, обработку, хранение персональных данных потребителей и распространять их в государственные, негосударственные органы и организации в целях исполнения условий договора.

По акту надзора прокуратуры Жетысуского района указанные нарушения устранены, публичный договор с 514 тысячами потребителей приведен в соответствие с законом.

За нарушение законодательства о естественных монополий ГКП на ПХВ "Алматы су" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 КРКоАП в виде штрафа в размере 800 МРП (2 333 600 тенге).